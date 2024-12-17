Украина разоблачила агентов РФ, выслеживавших F-16 и ПВО

СБУ и Офис генпрокурора Украины заявили о разоблачении украинских военных, собиравших для российской военной разведки данные о секретных аэродромах, где могут находиться самолеты F-16.

В Киеве заявили о разоблачении 12 агентов, работавших на российскую военную разведку и занимавшихся сбором информации о западных истребителях F-16 в Украине. Речь идет о "крупнейшей сети агентов России, которая специализировалась на "охоте" за F-16 в Украине", заявила Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 17 декабря.

Как отмечается в заявлении, злоумышленники следили за ВСУ в пяти регионах Украины - в Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. "По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, самовольно покинувшие подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой", - заявила СБУ.

Сбор информации о позициях украинской ПВО и секретных аэродромах

Они действовали по отдельности под руководством резидента в Днепропетровской области, собирая информацию об огневых позициях украинской ПВО и разведывая местоположение секретных военных аэродромов, где могли базироваться F-16. "Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, вовлеченных в производство средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов", - указывает далее украинская спецслужба. Для сбора информации агенты использовали своих знакомых, в том числе украинских военных.

Члены ячейки были разоблачены, организатор задержан. Ключевым сообщникам было заявлено о подозрении в государственной измене и неправомерной передаче данных о местоположении ВСУ, решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, носители информации, военные документы и поддельные удостоверения, указали в СБУ.

Подозреваемые задержаны в Днепропетровской области

В свою очередь Офис генерального прокурора Украины заявил, что подозреваемые военные были задержаны в Днепропетровской области. "Пророссийски настроенный" военнослужащий ВСУ сотрудничал с представителем российской военной разведки, собирая и передавая информацию о дислокации подразделений и военной техники ВСУ, местонахождении органов власти и органов военного управления для нанесения по ним ударов, указало ведомство.

Он "втемную" привлек к разведывательным действиям еще трех знакомых военнослужащих ВСУ, утверждая, что речь идет о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, заявил Офис генпрокурора. По данным СБУ, в случае обвинительного приговора задержанным грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.