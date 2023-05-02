Украина расследует более тысячи дел о госизмене

На 433-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 2 мая (время московское).

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Данные США о потерях России в Украине являются "абсолютно взятыми с потолка", заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У Вашингтона нет возможности называть какие-либо конкретные цифры, они не располагают данными, и так к этому и нужно относиться", - сказал он, добавив, что в вопросе потерь в Украине "нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России". Оно последний раз сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года и называло цифру в 5937 погибших. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби накануне заявил, что, согласно данным американской разведки, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Украине свыше 100 000 человек убитыми и ранеными.

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Российские войска обстреляли город Херсон и несколько сел в Белозерской общине региона, сообщила Херсонская областная прокуратура. В результате обстрела трое жителей области погибли, еще пятеро получили ранения. "По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура возбудила уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Украина расследует более тысячи дел о госизмене

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С начала российского вторжения в Украине было заведено 1487 уголовных производств по преступлениям "против основ национальной безопасности", сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Среди них 1177 уголовных дел ГБР возбудило по статье о государственной измене, 226 - по факту коллаборационистской деятельности и 20 - по статье о пособничестве государству-агрессору. "Основные усилия бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиска российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении вражеских арсеналов боеприпасов и тому подобное", - говорится в сообщении в Telegram-канале . По данным ГБР, в результате проведения расследований 666 лицам сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, а 1375 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям направлено 366 обвинительных актов, отмечает ведомство.

Хроника событий 2 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 мая 14.00 - 23.59 >>>

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