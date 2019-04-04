 Украина просит Беларусь не пропускать остающихся на границе хасидов | Новости из Германии об Украине | DW | 15.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина просит Беларусь не пропускать остающихся на границе хасидов

Сотни еврейских паломников остаются на украинско-белорусской границе. Однако официальный Киев непреклонен: на время карантина иностранцам въезд в страну запрещен.

Паломники-хасиды в Умани.

Паломники-хасиды в Умани.

Несколько сотен ультаортодоксальных еврейских паломников застряли на украинско-белорусской границе из-за коронавирусного карантина. Украинская сторона усилила охрану на границе, чтобы не допустить ее нелегального пересечения иностранцами, сообщили пограничные службы в Киеве во вторник, 15 сентября.

В этот же день Министерство иностранных дел Украины обратилось с ходатайством к Беларуси. Как сообщает "Интерфакс", Киев призвал белорусские пограничные службы не совершать оформление на выезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, так как это противоречит постановлению украинского правительства.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Украина на период с 28 августа по 28 сентября запретила въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений. По оценке украинского МИДа, прибывшие на границу паломники к таким исключениям не относятся.

Сотни хасидов продолжают ждать на границе

Тем временем сотни человек по-прежнему остаются между пунктами пропуска двух стран. По данным портала Tut.by, на границе сейчас находятся более тысячи евреев, а всего на территории Беларуси застряли 4000 паломников. На появившихся в соцсетях видео с места событий видно, как люди сидят на улицах вместе со своим багажом, некоторые спорят с пограничниками.

Как сообщает dpa, Красный Крест планирует снабдить паломников палатками и продовольствием. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком. "Разворачиваем модули и палатки. Также принято решение о дополнительном подвозе продуктов. Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек", - сообщил 15 сентября глава Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, слова которого приводит БелТА.

Хасиды начали собираться на украинско-белорусской границе 14 сентября, чтобы совершить традиционное паломничество в маленький украинский город Умань в двухстах километрах южнее Киева. Там паломники намеревались отпраздновать иудейский Новый год "Рош ха-Шана" и помолиться на могиле цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма. В предыдущие годы на "Рош ха-Шана" в Умани собиралось более 30 000 человек. В этом году из-за введенного Киевом запрета на въезд ожидается около трех тысяч паломников.

Смотрите также:

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

  • Паспорт с шенгенской визой лежит на столе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Упрощение визового режима

    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 04:06

Что в Украине говорят о задержании Колесниковой

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси: Лукашенко не дает журналистам говорить правду  

Лукашенко может бояться забастовки в Солигорске, или Почему задержан лидер стачкома "Беларуськалия" (31.08.2020)  

Также по теме

Ukraine Antisemitismus Prozess in Kiew

Гранаты и свиная голова: суд в Киеве слушает дело о громких ксенофобских преступлениях 04.04.2019

В Украине судят подозреваемых в 13 резонансных преступлениях на почве межнациональной розни. Доказать участие иностранных спецслужб у следствия до сих пор не получается.

Реклама

Самые читаемые

NYT: Навальный отказался сотрудничать с РФ по запросу к ФРГ о правовой помощи  

Вторая волна коронавируса нарастает, вновь начинаются локдауны  

Отравление Навального: что установили шведы и французы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно