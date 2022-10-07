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Город Курильск на острове Итуруп - одном из четырех спорных Южных Курильских острововФото: Sergei Krasnoukhov/TASS/picture alliance
КонфликтыРоссия

Украина признала Курильские острова частью Японии

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 октября.

https://www.dw.com/ru/ukraina-priznala-kurilskie-ostrova-castu-aponii/a-63376412

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 8 октября (время московское).

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил направление Украине 1,3 млрд доллароы в рамках инструмента по ускоренному финансированию. Деньги пойдут на потребности, связанные с финансированием платежного баланса, в том числе в продовольственной сфере. В текущем году МВФ ожидает падения ВВП Украины на 35.

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Начиная с 7 сентября в деоккупированных районах Харьковской области украинскими властями были обнаружены тела 530 человек, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, среди них 225 женщин, 257 мужчин и 19 детей, а 29 тел было невозможно идентифицировать. При этом только в одной братской могиле в Изюме были найдены 447 тел.

Проведенная криминалистическая экспертиза показала, что многие тела имеют признаки насильственной смерти и следы пыток, в частности, эксперты обнаружили "веревку на шее, связанные за спиной руки, пулевые ранения в коленях и сломанные ребра", отметил Енин.

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Украина признала Курильские острова частью Японии, заявил в традиционном вечернем видеообращении Владимир Зеленский, отметив, что им был подписан соответствующий указ, а кроме того, свое заявление сделала Верховная рада. По словам президента, "Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией". "И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 7 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 октября 00.00 - 13.59 >>>

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