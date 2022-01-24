Украина предостерегает Германию от роста цен на газ

В случае запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) цены на газ в Германии могут вырасти, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью немецкому изданию Die Welt, которое выйдет в свет в понедельник, 24 января.

По словам Макогона, "главная ошибка Германии в том, что она принимает газопроводную систему Украины как нечто само собой разумеющееся", но как только СП-2 начнет свою работу, украинская сеть более не будет использоваться.

"Россия хочет опустошить наши трубы"

"Газпром" будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся, в том числе в Германии", - предостерег представитель Украины. По его мнению, Германии следует понять, что дополнительные объемы газа через СП-2 поставляться не будут, как это когда-то планировалось. Этот газопровод заменит украинские трубы.

Он также отметил, что несмотря на высокие цены на голубое топливо в Европе, украинские газопроводы сейчас задействованы лишь на 20 процентов. Россия оплатила транзит в объеме 110 миллионов кубометров в день, но прокачивает всего 50 млн. "Это лишено смысла в то время, когда объемы газодобычи в России выросли, а спрос на газ в Европе на очень высоком уровне", - подчеркнул Макогон.

Сертификация СП-2

Ранее, 4 января, сообщалось, что главный исполнительный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах ожидает сертификации СП-2 в середине 2022 года. Однако в "случае обострения конфликта между Россией и Украиной трубопровод может стать объектом санкций США", отметил Маубах.

По его мнению, срыв этого проекта представляет "экономический риск для нас и риск для поставок газа в Европу". Uniper - одна из пяти европейских энергетических компаний, на 50% профинансировавших строительство СП-2, наряду с немецкой Wintershall Dea, англо-голландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Германии приостановило процесс сертификации СП-2 в ноябре 2021 года до момента, пока в Германии не будет создана компания, которая могла бы стать оператором газопровода. Глава BNetzA отмечал, что в первые шесть месяцев 2022 года рассчитывать на завершение процесса сертификации не стоит.

21 января 2022-го стало известно, что Еврокомиссия проведет консультации с Украиной о сертификации СП-2.

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