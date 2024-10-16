Украина просит отправить мониторинговую миссию в свои порты

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился в Международную морскую организацию (ИМО) с просьбой направить мониторинговую миссию в порты на юге Одесской области на фоне усилившихся обстрелов со стороны российской армии. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге после встречи группы Nordic-Baltic Eight (NB8) в Одессе в четверг, 16 октября. Его слова приводит агентство Reuters.

Сибига подчеркнул, что российские удары по украинским портам, зернохранилищам и гражданским судам угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Армия России повредила четыре гражданских судна в Украине в октябре

С 6 октября 2024 года российские войска повредили уже четыре гражданских судна в портах Украины. Так, в ночь на 6 октября удар был нанесен по судну Paresa под флагом Сент-Китс и Невис, а на следующий день - по судну Optima под флагом Палау. Еще два корабля под флагами Палау и Белиза получили повреждения в ходе обстрела в понедельник, 14 октября. Кроме того, в результате этих российских атак погибло два человека.