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Украина просит отправить мониторинговую миссию в свои порты

Алексей Волошинов
17 октября 2024 г.

Украина обратилась в Международную морскую организацию с просьбой направить в порты Одесской области мониторинговую миссию на фоне усилившихся обстрелов армии РФ.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (фото из архива)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (фото из архива)Фото: Andrii Nesterewnko/Ukrainian Parliament Press Office /AP/picture alliance

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился в Международную морскую организацию (ИМО) с просьбой направить мониторинговую миссию в порты на юге Одесской области на фоне усилившихся обстрелов со стороны российской армии. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге после встречи группы Nordic-Baltic Eight (NB8) в Одессе в четверг, 16 октября. Его слова приводит агентство Reuters.

Сибига подчеркнул, что российские удары по украинским портам, зернохранилищам и гражданским судам угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Армия России повредила четыре гражданских судна в Украине в октябре

С 6 октября 2024 года российские войска повредили уже четыре гражданских судна в портах Украины. Так, в ночь на 6 октября удар был нанесен по судну Paresa под флагом Сент-Китс и Невис, а на следующий день - по судну Optima под флагом Палау. Еще два корабля под флагами Палау и Белиза получили повреждения в ходе обстрела в понедельник, 14 октября. Кроме того, в результате этих российских атак погибло два человека.

 

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