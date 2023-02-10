Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16

На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

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Власти Украины официально обратились к Нидерландам по поводу поставки истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, правительство должно обсудить этот вопрос с США и другими союзниками. "И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье", - приводит ее слова издание NOS.nl. Министр также отметила, что в случае получения разрешения от США, являющегося производителем F-16, украинским пилотам сначала надо пройти обучение по управлению этим истребителем.

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила с помощью нейросети "стереть" польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" за ее поддержку Лии Ахеджаковой. "Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", - написала Занко в своем Telegram-канале. В интервью изданию "Абзац" 9 февраля Брыльска прокомментировала травлю Ахеджаковой, заявив, что "такая Родина ее не достойна". "Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти проклятые Богом люди", - указала польская актриса.

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Заявки на зачисление в штурмовые бригады "Гвардия наступления" Национальной гвардии Украины (НГУ) подали более 10 тысяч человек, сообщил журналистам командир 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Артем Иллюхин. По его словам, есть заявки и от иностранных граждан. "Это люди, которые по контракту в иностранном легионе выполняли задания под руководством командира батальонно-тактической группы НГУ. Также уже демобилизованные военнослужащие британской армии, австралийцы, канадцы, которые были с нами в работе. А также военнослужащие из США ждут, когда уже можно будет именно в Нацгвардию записаться", - рассказал Иллюхин.

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По информации штаба сил противовоздушной обороны Украины, в ходе сегодняшней российской атаки была уничтожена 61 из 71 выпущенных крылатых ракет. С воздуха удар был нанесен восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. Кроме того, с акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские военные депортировали 16207 украинских детей. Как сообщили в Офисе омбудсмена, пока удалось вернуть только 307 детей. Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2023 года в Украине считаются пропавшими – 346 детей. По данным Офиса генпрокурора, более 1383 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: 461 ребенок погиб и более 922 детей получили ранения разной степени тяжести.

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В Украину вернули тела еще 61 погибшего военнослужащего, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно подчеркнуло, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права. Процесс передачи проходил при содействии "офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами". По данным министерства, с начала работы офиса уполномоченного удалось вернуть тела в общей сложности 888 защитников Украины.

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Акция протеста против российской агрессии у здания посольства РФ в Кишиневе, апрель 2022 года Фото: Pablo Miranzo/AA/picture alliance

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску распорядился в срочном порядке вызвать посла России Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы, сообщил представитель МИДа в Кишиневе Даниэл Водэ. "Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны... Решительно осуждаем недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", - заявил Водэ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели в воздушном пространстве Румынии, после чего вновь зашли в воздушное пространство Украины. В Минобороны Молдовы позже подтвердили нарушение воздушного пространства страны. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем - над Косауцами (в Сорокском районе). Как сообщалось, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

В свою очередь министерство обороны Румынии заявило, что "информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается".

Хроника событий 10 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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