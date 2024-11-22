Украина получит почти 5 млрд долларов от Всемирного банка

Всемирный банк выделит Киеву еще 4,8 млрд долларов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. В общей сложности страна получила более 100 млрд долларов помощи с начала войны.

Украина получит еще 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем аккаунте в соцсети X сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Мы очень благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют эту помощь, оказывая жизненно важную поддержку нашей стране и народу", - добавил он.

Вместе с тем, отмечает агентство dpa, суммарно с начала российского вторжения Украина получила от союзников более 100 млрд долларов только на бюджетные расходы. Значительная часть средств была предоставлена в виде кредитов.

Страны ЕС готовы поддерживать Киев при сокращении помощи США

Крупнейшие экономики Евросоюза - Германия, Франция, Италия и Испания, а также не входящая в ЕС Великобритания готовы принять на себя военную и финансовую нагрузку, связанную с помощью Украине при возможном сокращении поддержки Киева со стороны США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во вторник, 19 ноября.

"Я с уважением принимаю к сведению готовность крупнейших стран Европейского Союза взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в связи с возможным сокращением вовлеченности США (в дело поддержки Киева. - Ред.)", - цитирует главу польского внешнеполитического ведомства агентство AFP.

Встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции, Италии и Польши в Варшаве была приурочена к рубежу в 1000 дней с начала российского полномасштабного военного вторжения в Украину. Важной темой на этом мероприятии был также вопрос развития отношений Евросоюза и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.