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Украина получила от ЕС еще 4,2 млрд евро

Жан Рофе
13 августа 2024 г.

Средства Евросоюза будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы, сообщил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (фото из архива)Фото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

Украина получила еще 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 13 августа. "Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать только за счет собственных ресурсов", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. "Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - добавил премьер.

Программа поддержки ЕС Украины Ukraine Facility

В июле страны ЕС договорились предоставить Украине, подвергшейся нападению со стороны России, транш на 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Этот новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро начал работу 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству.

Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Деньги предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, согласованными национальным правительством с ЕС.

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