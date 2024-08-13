Украина получила от ЕС еще 4,2 млрд евро

Средства Евросоюза будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы, сообщил Шмыгаль.

Украина получила еще 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 13 августа. "Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать только за счет собственных ресурсов", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. "Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - добавил премьер.

Программа поддержки ЕС Украины Ukraine Facility

В июле страны ЕС договорились предоставить Украине, подвергшейся нападению со стороны России, транш на 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Этот новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро начал работу 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству.

Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Деньги предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, согласованными национальным правительством с ЕС.