 Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 12.06.2021

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Украина

Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов

Военная помощь Украине включает контрбатарейные радары, средства для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи. США указали на существенный прогресс Украины в реформе сферы обороны.

Symbolbild Fahne USA Ukraine

Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов, объявил Пентагон 11 июня. Решение Вашингтона является "своевременным и обоснованным", заявил украинский министр обороны Андрей Таран в субботу, 12 июня. Арсенал украинской армии будет пополнен, среди прочего, контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя, указал министр.

По словам Тарана, с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь почти на 2,5 млрд долларов. Министр особо выделил дипломатическую, политическую и финансовую поддержку со стороны США.

Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте. Президент США Джо Байден на предстоящей 16 июня встрече с российским коллегой Владимиром Путиным намерен отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, отметили в Белом доме.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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