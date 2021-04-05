Украина получила от США десятки миллионов долларов на уничтожение вооружений

США с 2004 по 2020 годы выделили Украине 68,114 млн долларов на уничтожение запасов устаревшего оружия и очистку зон боевых действий от боеприпасов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Госдепартамента об участии Соединенных Штатов в уничтожении обычных вооружений, обнародованном в понедельник, 5 апреля.

Устаревшее вооружение из СССР

Большинство вооружений из арсенала, оставшегося в Украине после распада СССР, устарели, являются излишними, потенциально нестабильными и непригодными к использованию, отмечается в документе. Они несут угрозу на национальном, региональном и глобальном уровнях. Кроме того, обилие мин и неразорвавшихся боеприпасов у линии разграничения на востоке Украины представляет опасность для тысяч украинцев, живущих в зоне конфликта.

Доклад касается и ряда других постсоветских стран. Так, Грузия с 1998 по 2020 годы получила от США 40,845 млн долларов на разминирование и уничтожение устаревших вооружений. Составители документа также указывают на старое советское вооружение и большое количество неразорвавшихся боеприпасов со времен конфликтов.

Таджикистан в 2005 - 2020 годах получил от Соединенных Штатов на аналогичные цели 29,172 млн долларов, указывается в докладе. Его авторы подчеркивают недостаточную защиту границы с Афганистаном в сочетании со слабой охраной вооружений. А Кыргызстану в 2009 - 2020 годах было выделено 3,292 млн долларов. В докладе особо выделена опасная близость складов боеприпасов и вооружений к населенным районам.

С 1993 года США выделили свыше 4 млрд долларов более чем 100 странам на снижение угрозы, исходящей от обычных вооружений и взрывоопасных предметов, подчеркивает Госдепартамент.

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