Пять стран призвали МОК не допускать атлетов из РФ к ОИ

На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 27 марта (время московское).

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В Пекине прокомментировали новые угрозы президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она призвала стороны сосредоточиться на дипломатическом урегулировании военного конфликта в Украине и принять меры для разрядки ситуации. В китайском внешнеполитическом ведомстве напомнили о совместном заявлении лидеров ядерных держав, с которым они выступили в январе 2022 года и в котором они указали на невозможность выиграть или вести ядерную войну. В нем "подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", заявила Мао Нин.

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В освобожденном ВСУ Лимане Донецкой области приговорена к пяти годам лишения свободы местная жительница, добровольно сотрудничавшая с российскими силами, сообщила пресс-служба регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ). Она также лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет. "В августе 2022 года женщина согласилась на должность руководителя "Управления труда и социальной защиты населения Красный Лиман "ДНР". Для этого она прошла соответствующие собеседования и обучение у кураторов в оккупированном Енакиево Донецкой области", - указывается в заявлении. По этим данным, задачей коллаборантки была регистрация псевдопредприятий в фейковом "фонде соцзащиты", "республиканском банке" и "казначейской службе". Ранее осужденная работала главным специалистом управления социальной защиты населения Лиманского городского совета Донецкой области.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами нижней палаты парламента Австрии - Национального совета. Видеообращение Зеленского включено в повестку дня 30 марта, сообщается на сайте парламента. После речи украинского президента запланированы выступления парламентских фракций и спикера. Австрийское издание Kurier указывает, что в 2022 году выступление Зеленского перед парламентом в Вене не состоялось, поскольку против него выступали ультраправая Австрийской партии свободы (FPÖ). Поэтому формально обращение украинского президента состоится в рамках "парламентского мероприятия" перед началом официального заседания, но не на самом заседании. Kurier также отмечает, что с начала войны РФ против Украины Зеленский выступил перед парламентами 24 из 27 стран ЕС. Помимо Австрии, он до сих пор не обратился к депутатам в Болгарии и Венгрии.

Украина, Польша и страны Балтии призвали МОК не допускать атлетов из РФ к ОИ

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Украина, Польша и страны Балтии призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпийским играм под нейтральным флагом. Министерства иностранных дел пяти государств опубликовали совместное заявление накануне начала заседания исполнительного комитета МОК, в котором выразили сожаление в отношении изменения организацией ее предыдущей позиции. "Роль атлетов определяет не их гражданство, а тот факт, что их спонсируют и поддерживают власти и компании, которые поддерживают кремлевский режим, продолжающий агрессивную войну против Украины, или они даже напрямую связаны с российской армией", - указывается в заявлении. Пять стран напомнили, что "каждый день российские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные сооружения, и убивать украинцев, в том числе украинских спортсменов. Миллионы граждан Украины, включая спортсменов и их семей, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Многие спортсмены из Украины до сих пор не могут участвовать в спортивных соревнованиях из-за нападения России на их страну", отметили внешнеполитические ведомства .

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Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси "стало бы дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности", заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы не видели подтверждений от белорусской стороны о том, что это стоит на повестке дня или когда-либо произойдет. Но если это произойдет, конечно, будут последствия", - уточнил он. Стано также призвал дождаться реакции на заявления президента РФ Владимира Путина режима Александра Лукашенко, "который уже является соучастником этой жестокой незаконной агрессии". На брифинге представитель Еврокомиссии также подтвердил, что такой шаг не останется без ответа со стороны стран ЕС, однако отказался обсуждать санкции до их принятия Советом ЕС, поскольку эта процедура строго конфиденциальна.

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Россия не откажется от намерений разместить в Беларуси ядерное оружие после угроз новых западных санкций, заявили в Кремле. "На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может", - указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ему нечего добавить к заявлению Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия, которое он сделал 25 марта.

В России признана "нежелательной" организация "КрымSOS"

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Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" на территории страны деятельность неправительственной организации "KpымSOS". С начала полномасштабной войны РФ против Украины она "активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", заявило российское ведомство в Telegram . Оно также отметило, что заявленными целями деятельности "КрымSOS" являются деоккупация и реинтеграция украинского Крыма, а также обеспечение его возврата в состав Украины. Данные цели "направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", считает российская Генпрокуратура.

Хроника событий 27 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

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