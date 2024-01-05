Украина пока не может подтвердить удары ракетами из КНДР

Украина пока не может подтвердить, наносились ли по ее территории удары ракетами северокорейского производства, заявил в эфире общенационального телемарафона в пятницу, 5 января, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас "определенные специалисты" изучают осколки ракет и следует дождаться их выводов. "Тогда уже можно будет говорить, есть такой факт или нет... Мы иногда ждем информацию, чем били - С-400 или "Искандером", - несколько дней", - цитирует слова Игната издание Українські Новини.

"Не следует ожидать чего-то принципиально нового"

Спикер ВС ВСУ признал, что недавние удары по Украине были нанесены баллистическими ракетами, но оговорил: "Какая баллистика, чья ракета - надо разбираться". На вопрос журналиста, будет ли труднее украинской ПВО сбивать ракеты из Ирана или КНДР, Игнат ответил, что от таких ракет вряд ли следует ждать чего-либо принципиально нового, поскольку известно о военно-промышленном сотрудничестве России и этих стран, а Северной Корее многие технологии передал еще СССР. "От того же "Искандера", возможно, и отличается чем-то, но не слишком", - подытожил Игнат.

Заявление США о возможных ударах ракетами из КНДР

О том, что Россия использует для обстрелов Украины ракеты из КНДР, заявил 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Как минимум одна северокорейская ракета могла быть выпущена с российской стороны 30 декабря, а еще несколько таких ракет были выпущены войсками РФ по Украине 2 января, сказал Кирби.

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