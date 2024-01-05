  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина пока не может подтвердить удары ракетами из КНДР

Александр Дельфинов
5 января 2024 г.

Специалисты исследуют осколки от взорвавшихся ракет, и следует дождаться их выводов, чтобы определить производителя этих боеприпасов, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

https://p.dw.com/p/4atqT
Обломок северокорейской ракеты SA-5 (фото из архива)
Обломок северокорейской ракеты SA-5 (фото из архива) Фото: Yonhap/picture alliance

Украина пока не может подтвердить, наносились ли по ее территории удары ракетами северокорейского производства, заявил в эфире общенационального телемарафона в пятницу, 5 января, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас "определенные специалисты" изучают осколки ракет и следует дождаться их выводов. "Тогда уже можно будет говорить, есть такой факт или нет... Мы иногда ждем информацию, чем били - С-400 или "Искандером", - несколько дней", - цитирует слова Игната издание Українські Новини.

"Не следует ожидать чего-то принципиально нового"

Спикер ВС ВСУ признал, что недавние удары по Украине были нанесены баллистическими ракетами, но оговорил: "Какая баллистика, чья ракета - надо разбираться". На вопрос журналиста, будет ли труднее украинской ПВО сбивать ракеты из Ирана или КНДР, Игнат ответил, что от таких ракет вряд ли следует ждать чего-либо принципиально нового, поскольку известно о военно-промышленном сотрудничестве России и этих стран, а Северной Корее многие технологии передал еще СССР. "От того же "Искандера", возможно, и отличается чем-то, но не слишком", - подытожил Игнат.

Заявление США о возможных ударах ракетами из КНДР

О том, что Россия использует для обстрелов Украины ракеты из КНДР, заявил 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Как минимум одна северокорейская ракета могла быть выпущена с российской стороны 30 декабря, а еще несколько таких ракет были выпущены войсками РФ по Украине 2 января, сказал Кирби.

Смотрите также:

Россия теперь официально главный противник НАТО

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Киеве работает особая школа для детей войны

Как в Киеве работает особая школа для детей войны

Из-за войны более половины украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а многие школы закрылись. Репортаж DW из киевской школы, где живут и учатся дети, которых напрямую затронула война.
Общество2 января 2024 г.03:01 мин.
external

Украина направляет психологов для помощи солдатам ВСУ на передовой

Украина направляет психологов для помощи солдатам ВСУ на передовой

Украинская армия перенимает все больше стандартов у западных союзников. Один из них - направление психологов на передовую. Но как это работает в разгар войны? Корреспондент DW Матиас Бёлингер посетил одну из сессий психологической помощи для солдат в зоне боевых действий в Донбассе.
Конфликты28 декабря 2023 г.03:16 мин.
Белгород после обстрела города украинскими военными, 30 декабря 2023 года

Как живет Белгород после обстрела города украинскими военными

Как живет Белгород после обстрела города украинскими военными

Что происходит сейчас в российском Белгороде, центр которого 30 декабря подвергся ракетному удару со стороны Украины, унесшему жизни 25 человек, - у DW.
Общество5 января 2024 г.
Показать еще