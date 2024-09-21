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Украина подтвердила поражение двух военных складов в РФ

Ольга Лебедева
21 сентября 2024 г.

В ночь на 21 сентября поражен один из ключевых складов военной логистики РФ - "Тихорецк", заявил Генштаб ВСУ. Кроме того, сообщается о поражении арсенала в Тверской области.

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Взрывы на военном складе
Тремя днями ранее произошли взрывы на военном складе в ТоропцеФото: Social Media/via REUTER

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на субботу, 21 сентября, были поражены два российских склада с боеприпасами. Один из них - арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае - входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов ВС РФ, используемых в войне против Украины, заявил украинский Генштаб позже в тот же день. 

"Тихорецк" является одним из ключевых складов в логистической системе российских войск, отмечают в ВСУ. "По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР", - заявили украинские военные. Они также сообщили об ударе по радиолокационной станции "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме того, в ту же ночь был поражен 23-й арсенал Главного артиллерийского управления Минобороны РФ близ населенного пункта Октябрьский в Тверской области, отмечает далее Генштаб ВСУ. В районах обоих военных объектов "фиксируется пожар и детонация".

СМИ: поражен военный аэродром в Калужской области

Между тем, "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) пишет о нанесении украинскими силами еще одного удара - по военному аэродрому Шайковка в Калужской области. Дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину, пишет издание.

Российские власти не комментировали последние удары ВСУ по указанным арсеналам. Минобороны РФ заявило, что за ночь над Брянской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем был сбит 101 беспилотник. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Тихорецком районе были сбиты два БПЛА, и "из-за падения обломков" начался пожар, "перешедший на взрывоопасные предметы". Он сообщил о временной эвакуации  1200 жителей "поселка, находящегося рядом с местом возгорания" в близлежащие населенные пункты, но не указал, где это произошло.

Эвакуация в Тверской области 

Между тем, в Тверской области после атаки дронов была эвакуирована железнодорожная станция "Старая Торопа", расположенная вблизи поселка Октябрьский, в котором находится арсенал ВС РФ. Движение поездов по ближайшим веткам железнодорожных путей было перекрыто "в целях обеспечения безопасности".

На Кубани был изменен маршрут пассажирских поездов через станцию Тихорецкая из-за атаки беспилотниками Тихорецкого района Краснодарского края. Сокращены маршруты следования пригородных поездов, а поезда Кисловодск - Ростов и Москва - Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию Краснодар, сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Удар по военному складу в Торопце

18 сентября Украина атаковала крупный военный склад в Торопце Тверской области. Украинский удар беспилотниками вызвал "чрезвычайно мощную детонацию", а последовавший пожар охватил участок шириной 6 километров, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской спецслужбе.

На складе в Торопце хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и артиллерийские боеприпасы, указывает "Украинская правда". По данным издания, удар спланировали и совершили СБУ, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, Силы специальных операций (ССО) Украины.

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