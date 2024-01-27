Киев подтвердил подготовку обмена 65 пленных из списка РФ

В опубликованном Маргаритой Симоньян списке из 65 украинцев находятся военнопленные, которых планировалось обменять в день крушения Ил-76 под Белгородом, заявил украинский координационный штаб.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в обнародованном Россией списке из 65 человек - якобы пассажиров самолета ИЛ-76, разбившегося под Белгородом, - представлены украинские военнопленные. "Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января", - говорится в сообщении организации, размещенном в соцсети Facebook в пятницу, 26 января.

Секретарь штаба Дмитрий Усов провел встречу с родными и близкими украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров воздушного судна. Собравшимся были показаны видеоматериалы, продемонстрированные российской стороной якобы с места крушения, пояснили в штабе. Однако родственники военнопленных "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", подчеркнула украинская сторона.

В то же время присутствовавший на встрече начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что к моменту собрания отсутствовала достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто на самом деле находился на борту Ил-76. Семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только в распоряжении уполномоченных органов будет четкая и достоверная информация по этому поводу, заверили в штабе.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области в окрестностях села Яблоново . В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ назвало произошедшее "терактом" и обвинило Киев в его совершении.Российская сторона заявляет, что самолет был сбит украинской ПВО. Руководство Украины отвергает эти обвинения и настаивает на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета.

Вскоре после крушения главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале список имен и дат рождения 65 человек, которые, по ее словам, были украинскими военнопленными, летевшими на разбившемся самолете. После этой публикации агентство УНИАН заявило, что как минимум 17 человек из "перечня Симоньян" были обменяны 3 января.

СКР опубликовал видео с места крушения Ил-76

Следственный комитет России (СКР) 26 января опубликовал видео, на котором, по утверждению российской стороны, показаны фрагменты тел и документы украинских военнопленных с места крушения. Кроме того, ведомство продемонстрировало якобы обнаруженные на месте катастрофы документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела. Подтвердить подлинность показанных Следственным комитетом РФ кадров из независимых источников не представляется возможным.

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