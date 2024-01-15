Украина подтвердила, что сбила самолет-разведчик РФ

По данным Украины, над Азовским морем сбит самолет-разведчик А-50 и подбит бомбардировщик Ил-22М ВКС России. Стоимость одного А-50 оценивается в 330 млн долларов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22. По его словам, воздушные силы уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22. "Спасибо Воздушным Силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье", - написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале в понедельник, 15 января.

Ранее об этом сообщили украинские СМИ. Первоначально информация об этом появилась в ночь на понедельник в Telegram-каналах депутатов Верховной рады Украины Юрия Мысягина и Александра Федиенко.

"А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, последний находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи", - утверждает замглавы комитета Верховной рады по вопросам обороны Юрий Мысягин.

Позднее данные сведения подтвердили "РБК-Украина" со ссылкой на украинских военных и "Громадське" со ссылкой на Главное управление разведки Украины. По информации СМИ, А-50 был сбит, а Ил-22М получил повреждения. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы российской тактической авиации, а позднее пилот российского Су-30 обнаружил "воспламенение и падение неустановленного воздушного судна", отмечает "РБК-Украина".

Источник издания также предоставил предполагаемый перехват разговора пилота бомбардировщика Ил-22М, который запросил у диспетчера экстренную посадку в аэропорту Анапы.

Минобороны России официально не комментировало информацию об ударах по самолетам. Близкий к министерству обороны России Telegram-канал "Рыбарь" в качестве одной из версий случившегося называет "дружественный огонь" российской ПВО.

А-50 - советский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он несет на себе радар и используется в фронтовой разведке для подготовки ударов и предупреждения атак противника. У России, по официальным данным, менее 10 таких самолетов. Стоимость одного А-50 оценивается в 330 млн долларов.

Смотрите также: