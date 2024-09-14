Украина передала США и Великобритании цели на территории РФ

ВСУ хотят использовать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по военным объектам в России, пишет Reuters.

Украина передала США и Великобритании список военных объектов на территории России, по которым она хотела бы наносить удары переданными ей западными союзниками дальнобойными ракетами. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов.

Как пишет агентство, изначально украинская сторона планировала использовать американские ракеты ATACMS для ударов по авиабазам, на которых расположены российские самолеты, принимающие участие в боевых действиях. Однако в ответ в Пентагоне заявили, что Россия перенесла 90% своих боевых самолетов за пределы досягаемости поставляемых Киеву из США дальнобойных ракет.

Помимо этого, утверждает Reuters, Украина планирует использовать западные ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также местам сосредоточения войск. Кроме ATACMS ВСУ хотят применять для дальнобойных ударов по территории РФ британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP.

Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне в пятницу, 13 сентября, не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Вместе с тем оба лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Киеву в отражении российской агрессии и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" РФ и "поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы".

The Guardian: Лондон разрешил Киеву бить западными ракетами по РФ

По данным газеты The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить поставляемыми ею крылатыми ракетами Storm Shadow по России. Однако США такое разрешение не давали. The Guardian писала, что Вашингтон и Лондон приняли совместное положительное решение по этому вопросу, и именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми вместе приехали в Киев 11 сентября. Однако в ходе их визита о снятии военных ограничений для ВСУ официально также не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Кир Стармер перед вылетом в Вашингтон заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. При этом премьер Великобритании напомнил, что именно РФ начала войну с Украиной, и что Киев имеет право на самооборону.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 13 сентября заявил, что международное право допускает нанесение Украиной ударов по целям в глубине России с целью самообороны. Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров дать на это разрешение.