Украина оценила экологический ущерб от войны в 76 млрд евро

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 марта.

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 5 марта (время московское).

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Переговоры между Россией и Украиной о ситуации с Запорожской АЭС зашли в тупик, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. "Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться, во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", - заявил Галущенко. По его словам, российская сторона в ответ ссылается на указ Путина, где говорится, что ЗАЭС - "федеральная собственность РФ".

"Миссия МАГАТЭ подтверждает - россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - добавил министр.

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Российские военные 5 марта обстреляли из артиллерии село Бударки в Харьковской области, сообщила областная прокуратура. Один из снарядов попал в автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Мужчина и женщина погибли. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Украина оценила экологический ущерб от войны в 76 млрд евро

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Экологический ущерб в Украине в результате российского вторжения оценивается в 3 трлн гривен (76,5 млрд евро), часть природных ресурсов потеряны навсегда, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Речь, по его словам, идет в частности о загрязнении земли и воздуха, сожженных лесах и уничтожении других природных ресурсов. "Почти 3 млн гектаров леса были повреждены - это почти треть лесных территорий Украины, 500 тыс. гектаров находятся под оккупацией или в зоне военных действий", - добавил он.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара усердно работает для продления соглашения об экспорте зерна из украинских портов, заблокированных Россией, пишет агентство Reuters. "Мы прилагаем все усилия для беспрепятственной реализации и дальнейшего расширения сделки по черноморскому зерну", - сказал Чавушоглу

Соглашение при посредничестве Турции и ООН было заключено в июле 2022 года и продлено в ноябре. Если стороны вновь не договорятся о продлении, соглашение истечет 18 марта. В МИД России заявили, что готовы участвовать в сделке и дальше, если она будет "равноправной".

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Петиция в поддержку школьницы - автора антивоенного рисунка

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Зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев запустил петицию с требованием вернуть домой 13-летнюю Марию Москалёву, которую не отпускают из приюта. Органы опеки забрали школьницу после того, как на ее отца завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии.

Преследование семьи началось после антивоенного рисунка девочки, который она нарисовала на уроке в школе в апреле 2022 года. Директор школы вызвала полицию, девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники ФСБ. Позднее в квартире прошел обыск. Суд 2 марта отпустил отца девочки под домашний арест до 27 марта, но несмотря на это решение в социально-реабилитационном центре, куда отправили Москалёву, отказались вернуть ее домой. "Мы требуем немедленно прекратить дело о лишении Алексея родительских прав и отпустить Марию к отцу домой", - пишут теперь авторы петиции.

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Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав это "первым шагом к трибуналу". "Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", - написал он, не уточнив пока, в чем конкретно заключается функция спеццентра.

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В Климовской районе Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации после рейда, ответственность за который взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). Об этом сообщил глава района Александр Исаев. "Сейчас надо сделать альтернативные дороги к этим селам, восстановить газо- и водоснабжение, потому что люди, доверяя властям, остались в Сушанах и Любечанах", - сказал он.

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Российское грузовое судно, находящееся под санкциями, прошло пролив Босфор и направляется в Новороссийск, сообщает профильный сайт Naval News . Турция закрыла проход между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но запрет не распространяется на вспомогательные и торговые суда, отмечает портал.

Судно "Спарта-4" доставляло в сирийский город Тартус гуманитарную помощь после землетрясения в начале февраля, и на обратном пути оно "быстро и тихо" прошло через Босфор в темное время суток. При этом, отмечает Naval News, на пути через Босфор у судна была заявлена осадка 6,2 метра, что означает большую загрузку. Кроме того, во время загрузки в Тартусе перед путем обратно у судна была замечена военная техника. Ожидается, что "Спарта-4" разгрузится в Новороссийске, где находится база, активно участвующая во вторжении в Украину, пишет Naval News.

Власти: В Херсонской области при обстреле погибли женщина и два ребенка

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В результате российского минометного обстрела села Понятовка под Херсоном погибли женщина и двое детей, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Снаряд попал в жилой дом, уточнил он.

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Президент США Джо Байден во время визита в Варшаву "оказал давление" на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению России в Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, ознакомленный с беседами президента. Издание не уточняет, в чем именно заключалось "давление" и какие высказывания послужили поводом к нему.

Байден также предположил, что завершать войну будет необходимо путем дипломатии после успехов Украины в ходе контрнаступления весной и летом, пишет WSJ. Высокопоставленный европейский чиновник сказал изданию, что восточноевропейские союзники Украины опасаются координированных действий некоторых западных стран, направленных на то, чтобы "в определенный момент" склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, добавляет WSJ.

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С начала российского вторжения в результате боевых действий в Украине более 931 ребенка получили различные ранения, а не менее 462 детей погибли, сообщил Офис Генпрокурора страны. Эти цифры не окончательны, поскольку точное число жертв на оккупированных и освобожденных территориях по-прежнему устанавливается, подчеркнули в ведомстве. Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 445 детей. В Харьковской области пострадали 272 ребенка, Киевской - 123, Херсонской - 90, Запорожской - 84 и Николаевской - 83 ребенка.

МВД РФ объявило в розыск предполагаемого участника рейда в Брянской области

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МВД России объявило в федеральный розыск предполагаемого участника рейда в Брянской области Илью Богданова, сообщает агентство РИА "Новости". В базе розыска МВД РФ указано, что Богданов разыскивается "по статье УК", но по какой именно - не уточняется.

Российские власти 2 марта заявили, что в Брянскую область проникла "украинская диверсионная группа". О своей причастности к рейду сообщил несколькими часами позже "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне Украины. Члены РДК опубликовали видео из Брянской области на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". Одним из людей на видео был Богданов - его опознали СМИ. Официальный Киев отверг свою причастность к рейду.

Хроника событий 5 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

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