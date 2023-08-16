Украина объявила об освобождении поселка Урожайное

В поселке Урожайное Донецкой области располагался укрепрайон российских войск. Эксперты полагают, что потеря Урожайного может вынудить российские войска отойти на вторую линию обороны.

Министерство обороны Украины объявило об освобождении поселка Урожайное в Донецкой области. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", написала замминистра обороны Украины Анна Маляр в среду, 16 августа, в своем Telegram-канале, не став приводить каких-либо подробностей.

Накануне связанный с Минобороны России Telegram-канал "Рыбарь" писал, что "после отхода российских войск из Урожайного село перешло в серую зону". По данным канала, ВСУ сохраняют "уверенный контроль" на севере села, а на юге "пытаются окопаться, но по ним бьет артиллерия и авиация". Telegram-канал российского батальона "Восток" сообщил о потере Урожайного утром 15 августа.

Значение контроля над Урожайным

В Урожайном располагался укрепрайон вооруженных сил РФ на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали штурм поселка 8 августа.

Американская газета The New York Times писала, что освобождение Урожайного украинскими военными может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны. Издание также отмечало, что если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то они окажутся в 80 километрах от Бердянска и Мариуполя у Азовского моря, которые захвачены российскими войсками.

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