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Соревнования по дзюдоФото: Gwendoline Le Golf/Panoramic/Imago Imes
СпортУкраина

Украина объявила о бойкоте ЧМ по дзюдо после допуска россиян

Ольга Лебедева
25 мин. назад

После решения Международной федерации дзюдо допустить прошедших проверку атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе украинская сборная отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в мае.

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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить после тщательных индивидуальных проверок атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом в воскресенье, 30 апреля,  изданию "Суспiльне Спорт" сообщил главный тренер украинской сборной Виталий Дуброва.

По его словам, о решении IJF украинцы узнали на сайте организации, поскольку оно было принято в последний день регистрации на чемпионат мира. "Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", - отметил он. Как указывает "Суспiльне Спорт", на сайте IJF сразу после публикации заявления о допуске россиян и белорусов появилась заявка от "Индивидуальных нейтральных атлетов" на ЧМ в Дохе 7-13 мая, в которой числятся 20 дзюдоистов из РФ и Беларуси.

По словам Дубровы, Международная федерация дзюдо не проверила оказавшихся в заявке спортсменов, поскольку среди них числятся спортсмены, имеющие связи с армией и силовыми ведомствами. "В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, и с Шойгу (министром обороны РФ. - Ред.) фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг... конечно, никто этого не делал, это какая-то формальность", - добавил украинский тренер. Он также сообщил, что 1 мая будет опубликовано официальное заявление в этой связи.

Решение Международной федерации дзюдо

Накануне Международная федерация дзюдо заявила, что допустит спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе. Все лица, заявленные для участия в соревнованиях, будут проходить проверку на возможную поддержку военной пропаганды. Для этого исполнительный комитет IJF должен привлечь независимую авторитетную компанию, которая изучит биографические данные всех спортсменов и сопровождающих, включая содержание их аккаунтов в соцсетях. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые пройдут эти проверки, смогут быть допущены к турнирам, отмечается в заявлении.

"Такое решение предоставит возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые хотят исполнить свою олимпийскую мечту", - заявила организация, указав, что "спорт является главным мостом для диалога и примирения".

Международная федерация каноэ также допустила россиян и белорусов

В тот же день аналогичное решение приняла Международная федерация каноэ (ICF). Она допустила российских и белорусских атлетов до соревнований в нейтральном статусе при условии прохождения специальной проверки. Независимая комиссия будет изучать их заявки на предмет их отношения к войне в Украине, указала федерация и отметила, что решение принято в соответствии с рекомендациями МОК.

Несколько недель назад Международный олимпийский комитет (МОК) возобновил дискуссии о возможности возвращения атлетов из РФ и Беларуси на международные соревнования. Он выступил с рекомендациями, которые могут позволить выступающим против войны россиянам и белорусам после года запретов вновь участвовать в турнирах. Рекомендации МОК подверглись широкой критике в ряде стран. В Киеве заявили, что спортсмены Украины будут бойкотировать соревнования с участием российских или белорусских атлетов. Немецкие атлеты также выступили против допуска россиян и белорусов, поскольку и сами спортсмены, и спорт в этих странах, "стали инструментами для военной пропаганды Путина".

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