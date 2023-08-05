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Украина объявила черноморские порты РФ зоной военной угрозы

1 ч. назад

За одни сутки на Черном море в ходе атаки морских дронов повреждения получили два российских судна - десантный корабль и танкер.

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Вид на порт Новороссийска (фото из архива)
Порт в НовороссийскеФото: picture alliance/AP

Украина опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории шести российских портов на Черном море -  Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани - находящимися под военной угрозой. Об этом в субботу, 6 августа, пишет "Экономическая правда", ссылаясь на сайт украинской Госгидрографии.

Россия после выхода из зерновой сделки объявила, что рассматривает все суда, следующие по Черному морю в порты Украины военными целями, а страны, под чьими флагами эти суда зарегистрированы, - участниками войны на стороне Киева.

Минобороны Украины в свою очерель заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

Атаки на российские суда

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Несмотря на то, что российские СМИ сообщили, что атаку удалось отбить без потерь, в сети распространились видеоролики, на которых видно, как десантный корабль "Оленегорский горняк" буксируется в порт с большим креном.

Позднее повреждения от атаки морских дронов получил российский танкер "Сиг" в районе Керченского пролива. Официально Украина не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако украинские СМИ пишут, что в обоих случаях это была спецоперация СБУ.

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