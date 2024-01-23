Киев хочет запретить транспортное сообщение с РФ на 50 лет

Правительство Украины предлагает запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет. Это следует из распоряжения кабинета министров о санкциях в отношении транспортного сектора РФ, пишут украинские СМИ в понедельник, 22 января. Сам документ датирован 19 января.

В частности, Киев предлагает запрет прямого воздушного сообщения с Украиной для воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых являются юридические лица - резиденты России. Мера касается и воздушного пространства над морем, которое обслуживают диспетчеры Украины.

Среди других возможных мер - запрет въезда в Украину зарегистрированным на территории РФ транспортным средствам, запрет ввоза на таможенную территорию Украины зарегистрированных в России железнодорожных составов, а также запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины судам под российским флагом и судам, собственниками которых являются граждане РФ. Кроме того, кабмин Украины предлагает не признавать квалификационные документы моряков, выданные РФ на оккупированных украинских территориях, а также запретить гражданам России служить на судах под флагом Украины.

Киев может поставить вопрос о подобных санкциях со стороны ЕС и США

Предложения правительства должны быть внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в десятидневный срок, говорится в распоряжении. Украинское министерство иностранных дел после вступления решения СНБО в силу должно проинформировать "компетентные органы" Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других стран об ограничительных мерах, а также поставить перед ними вопрос о введении аналогичных санкций, указывается в документе.

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