Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июля.

На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 июля (время московское).

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Командир легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины, анонсировал новые рейды на территорию России после мятежа Евгения Пригожина. "В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция, - сказал Максимилиан Андронников, известный под позывным Цезарь, в интервью британскому журналу The Observer. - После этого будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию". Издание отмечает, что военное подразделение хочет воспользоваться хаосом в российском руководстве, образовавшемся поле неудавшегося мятежа Евгения Пригожина. По словам Цезаря, бунт создателя ЧВК "Вагнер" ослабил Владимира Путина.

Как пишет The Observer, подразделение хочет извлечь выгоду из хаоса в российском руководстве, вызванного мятежом Евгения Пригожина. Цезарь заявил, что бунт основателя ЧВК "Вагнер" ослабил Владимира Путина.

Легион, состоящий из нескольких сотен российских военных добровольцев, провел несколько рейдов на территории РФ. В начале марта он занял приграничные деревни вблизи Белгорода, вступил в бой с российской армией и взял в плен 10 российских солдат. В схватке, по словам Цезаря, были убиты два члена подразделения.

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Украина намерена увеличить производство собственных танков и бронемашин. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в интервью Bloomberg , добавив, что весь процесс займет от трех до шести месяцев.

Камышин также сообщил, что в июне Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год. Наращивание производства танков станет следующим приоритетом промышленности. По словам министра, в дальнейшем Украина должна вернуть себе статус крупного экспортера оружия.

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

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