Украина и страны Балтии пропустят саммит ОБСЕ из-за России

Делегации из Украины, Латвии, Литвы и Эстонии не будут участвовать в заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за участия в саммите российской делегации. Об этом во вторник, 28 ноября, написал на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, а также сообщает литовская медиакомпания LRT со ссылкой на глав МИД стран Балтии.

Представитель МИД Украины обвинил Россию в "последовательном разрушении ОБСЕ". "Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам", - подчеркнул Николенко, напомнив о блокировании Россией председательства Эстонии в ОБСЕ в 2024 году.

"Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней", - добавил Николенко. По словам спикера украинского МИД, в таких условиях присутствие российской делегации на саммите впервые после начала вторжения России в Украину "будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ".

"В связи с этим делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами", - написал представитель внешнеполитического ведомства Украины.

Главы МИД стран Балтии: Участие РФ легитимизирует агрессора

В совместном заявлении министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что участие в саммите России "рискует легитимизировать Россию-агрессора как законного члена нашего сообщества свободных наций", а также "преуменьшить жестокие преступления, которые совершает Россия".

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что в ней примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

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