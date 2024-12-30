Украина и Сирия обсудили возобновление сотрудничества

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа и глава МИД Украины Андрей Сибига встретились в Дамаске в понедельник, 30 декабря. Они обсудили двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между странами. Киев готов к возобновлению полноценных дипломатических отношений и диалогу с Дамаском в разных сферах, отметил министр иностранных дел на брифинге.

Сибига на встрече подчеркнул, что Киев предлагает новой сирийской администрации помощь в сборе доказательств, расследовании и отслеживании возможных преступлений режима бывшего президента Башара Асада. "Мы рассчитываем на взаимное признание суверенитета двух стран для завершения создания дипломатического представительства в Сирии", - добавил дипломат. Сибига напомнил, что под влиянием России режим Асада признал российскую аннексию Крыма и временную оккупацию частей Донбасса. В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией. Но, указал он, если новая власть в Дамаске будет уважать международное право, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины - Киев готов к восстановлению полноценных дипломатических отношений и диалога в разных сферах.

Присутствовавший на встрече глава МИД переходного правительства Сирии Хасан аш-Шейбани отметил, что между странами планируется установление стратегического партнерства на политическом, экономическом и социальном уровнях.

Сирийский лидер: Дамаск не хочет портить отношения с Москвой

За день до этого Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не хотят портить отношения с Россией после свержения Башара Асада. "Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с нашей страной", - указал новый сирийский лидер. Он подчеркнул, что у Дамаска есть "стратегические интересы" с Москвой, и назвал Россию "второй по мощи страной в мире", которая "имеет большое значение".