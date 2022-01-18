Украина и Россия опровергли сведения об эвакуации дипломатов

Украина и Россия опровергли информацию газеты The New York Times (NYT) об эвакуации российских дипломатов из Украина на фоне усиливающегося кризиса в отношениях между двумя странами. "Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко во вторник, 18 января.

По словам Никоненко, Украина пока также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ. "На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи", - сказал он.

Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме

Россия также опровергла информацию об эвакуации ее дипломатов из Украины. "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - заявили на Смоленской площади в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию The New York Times.

Ранее NYT, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, сообщила, что Россия предписала дипломатам своих консульств в Киеве и Львове готовиться к отъезду из Украины. По словам собеседника издания, пятого января жены и дети российских дипломатов - всего 18 человек - сели в автобусы и отправились в Москву. Вслед за ними уехали еще около 30 сотрудников российских дипмиссий, остальным приказали готовиться к отъезду.

В Вашингтоне, утверждает The New York Times, знали об эвакуации. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - цитирует издание слова неназванного американского чиновника.

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