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Украина и Россия отчитались о сбитии десятков дронов

Жан Рофе
8 марта 2024 г.

Россия ночью выпустила по территории Украины 37 беспилотников, 33 удалось сбить, сообщают ВСУ. Минобороны РФ заявило, что над российской территорией были уничтожены 16 дронов.

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Сбитый беспилотный летательный аппарат Shahed над Киевом (фото из архива)
Сбитый беспилотник над Киевом (фото из архива)Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Российские войска в ночь на пятницу, 8 марта, выпустили по территории Украины 37 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, одну ракету из зенитно-ракетного комплекса С-300 и две авиационные ракеты Х-59, заявило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале. По его сведениям, дроны были запущены из района Балаклавы в аннексированном Крыму. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 33 беспилотника в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В Одесской области в результате атаки беспилотников поврежден инфраструктурный объект, здания которого были "длительное время законсервированы", указало командование Сил обороны юга Украины. На территории объекта произошел пожар, его быстро потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел городов в Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате ночной атаки по городу Чугуев Харьковской области пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По предварительным данным, удар был нанесен из ЗРК С-300 с территории Белгородской области. Поврежден девятиэтажный жилой дом, а также автовокзал, гостиница, магазины и автомобили.

Поздним вечером 7 марта под удар также попал город Купянск, в результате чего погибли два человека, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Повреждения получили жилые дома и автомобили.

В Никопольском районе Днепропетровской области из-за ударов этой ночью повреждены три частных дома и хозяйственная постройка, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Пострадавших, по его словам, нет.

Минобороны РФ: Над российской территорией сбиты 16 дронов

Министерство обороны России, в свою очередь, отчиталось о 16 сбитых украинских беспилотниках. В течение ночи российские средства ПВО уничтожили 11 дронов над территорией Волгоградской области и один над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Утром над Волгоградской областью, по информации ведомства, были сбиты еще четыре БПЛА.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пострадавших и разрушений нет.

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