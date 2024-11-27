Волынская резня: Украина и Польша договорились об эксгумации

Киев отменил действующий с 2017 года мораторий на эксгумацию тел жертв Волынской трагедии, следует из совместного заявления главы МИД Украины и Польши.

Украина подтвердила, что с ее стороны нет препятствий для проведения на ее территории поисковых и эксгумационных работ при поиске останков жертв Волынской трагедии. Это следует из совместного заявления министров иностранных дел Украины и Польши - Андрея Сибиги и Радослава Сикорского, сделанного по результатам встречи дипломатов в Варшаве во вторник, 26 ноября.

Мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, или Волынской резни, действовал в Украине с 2017 года. В беседе с журналистами пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский указал, что эксгумация может начаться весной 2025 года.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что украинцы и поляки заинтересованы в том, чтобы между ними не было недоразумений, поскольку "каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков".

Радослав Сикорский отметил, что принятое им и Сибигой заявление указывает на приоритетные направления взаимодействия между Польшей и Украиной и "является весомым доказательством" тесных отношений между двумя странами, пишет польское информагентство PAP .

Министр иностранных дел Польши напомнил в этой связи и о поддержке, которую его страна оказывает Киеву с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. "Учитывая военную, экономическую, финансовую, гуманитарную поддержку и помощь беженцам, согласно нашей статистике, Польша потратила на помощь Украине в пропорции к ВВП больше, чем любая другая страна", - заявил Сикорский.

Исторические споры и вопрос о вступлении Украины в ЕС

Кроме прочего, Радослав Сикорский сообщил, что Польша поддерживает вступление Украины в ЕС. По словам дипломата, польские власти будут использовать период предстоящего председательства Польши в Совете ЕС для максимального ускорения этого процесса, но "настолько, насколько позволяет методология ЕС". Ранее Варшава называла разрешение исторических споров, в том числе вокруг Волынской резни, одним из обязательных условий для вступления Украины в ЕС.

В мае 2023 года представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил в одном из интервью, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "взять на себя больше ответственности" и извиниться перед Польшей за Волынскую резню.

В ответ посол Украины в Польше Василий Зварыч тогда призвал к уважению и взвешенности в заявлениях.

Что такое Волынская резня

Речь идет о массовых убийствах во время Второй мировой войны, которые в Украине называют Волынской трагедией, а в Польше - Волынской резней. В 1942 и 1943 годах боевики из Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) уничтожили, по разным данным, от 30 до 100 тысяч поляков - в основном мирных жителей, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

Польский сейм в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, депутаты также постановили считать 11 июля днем памяти жертв тех событий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал договоренность между Польшей и Украиной об эксгумации тел "залогом полного примирения двух народов, столь необходимого в этот драматический момент их общей истории".