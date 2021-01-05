Украина и еще четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый "Боинг"

В первую годовщину авиакатастрофы под Тегераном власти Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции пообещали привлечь Иран к ответственности за случившееся. В опубликованном в пятницу, 8 января, заявлении они указали на необходимость "установления справедливости" и обеспечения "выплаты компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам".
"Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Власти пострадавших стран также отметили, что сегодня они "чтят память погибших и выражают искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752". "Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", - заявили они.
Иран пообещал выплатить компенсации
Между тем в конце декабря власти Ирана одобрили выплату компенсаций семьям погибших. Каждая из них "в скорейшем времени" получит в качестве компенсации по 150 тысяч долларов США, сообщила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди. Она пообещала произвести выплаты до первой годовщины трагедии.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, был сбит вскоре после взлета и рухнул на землю. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившихся на его борту. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.
Спустя месяц после крушения Иран признал неспособность самостоятельно расшифровать бортовые самописцы авиалайнера из-за отсутствия необходимых технологий. Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 не позволили иностранным специалистам прибыть в страну для анализа "черных ящиков". В июле к их расшифровке приступило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Решение передать бортописцы Франции Иран согласовал с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.
Смотрите также:
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США ввели новые санкции против Ирана
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова