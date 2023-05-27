На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 28 мая (время московское).

++00.05++

Украина готовит новые санкции в отношении России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к согражданам. "Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные", - отметил глава государства. Украинские штрафные меры "либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", добавил Зеленский. Киев 27 мая ввел ограничительные меры в отношении 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Беларусью.

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: