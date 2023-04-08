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Бронетранспортер KTO Rosomak (фото из архива)Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украина договорилась с Польшей о поставках 200 БТР Rosomak

Анатолий Арни
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 апреля.

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На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 апреля (время московское).

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Украина договорилась с Польшей о поставках 200 бронетранспортеров KTO Rosomak, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Сто боевых машин будут поставлены "сейчас", аналогичное количество - позднее, указал глава государства. Кроме того, Киев и Варшава согласовали ряд гуманитарных и медицинских проектов на уровне супруг президентов Украины и Польши. Так, украинские медики проходят обучение комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых - в частности из зон боевых действий, и этот проект продолжат обучением по реабилитации и обучением украинских психологов, объяснил Зеленский.

Хроника событий 8 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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