Украина будет производить оружие совместно с 6 странами НАТО

На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 19 ноября (время московское).

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, за сутки ВСУ отразили около сотни атак на Донецком направлении, где продолжаются жестокие бои. "Сверхтяжелые боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было, - заявил он в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил службу пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют в Донбассе: их минометные расчеты "очень помогают, не давая покоя оккупантам", а также поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которые воюют на Бахмутском направлении.

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Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, говорится в заявлении "Укроборонпрома" - концерн будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с 6 странами - членами альянса: Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими, соглашения с которыми не предусматривают разглашение данных. "Так, мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах", - указывает "Укроборонпром".

Bloomberg: Потолок цен на нефть из РФ объявят 23 ноября

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Добыча нефти на одном из месторождений в РФ Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Страны "большой семерки" планируют в среду, 23 ноября, объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства Reuters, страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на экспортируемую российскую нефть в начале ноября. Эта мера была включена в восьмой пакет санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Хроника событий 18 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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