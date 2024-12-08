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Украина атаковала Россию десятками беспилотников

Сергей Ромашенко
8 декабря 2024 г.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 45 украинских дронов. В Воронежской области на одном из промышленных объектов возник пожар.

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Украинский военнослужащий с дроном
Украинский военнослужащий с дрономФото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Украина подвергла территорию России атаке дронами. Минобороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье, 8 декабря, российские ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников в пяти регионах. "17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Астраханской области", - отмечается в сообщении.

Пожар в Воронежской области

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате падения одного из дронов произошел пожар на промышленном объекте. "По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два беспилотника были уничтожены в районе Новошахтинска. Из-за падения одного из них выбиты стекла в магазинах. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате украинских обстрелов повреждены шесть частных домовладений, один многоквартирный дом, автомобиль и линия электропередач.

Накануне ВМС Украины в официальном заявлении на Facebook сообщили, что провели атаку морскими беспилотниками на газовые платформы у берегов Крыма, которые были захвачены Россией в 2015 году.

В результате удара были выведены из строя системы наблюдения, размещенные российскими вооруженными силами на добывающих платформах.

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