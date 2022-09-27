Уклонисты из РФ могут подавать заявления на убежище в США

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 28 сентября (время московское).

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Граждане России, которые скрываются от мобилизации, могут подавать заявления на убежище в США. "Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Власти США приветствуют "всех, кто ищет убежища", добавила она. Из ее слов однако не следовало, что бегущим от мобилизации россиянам предоставят особые условия предоставления убежища.

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Результаты "голосования" на оккупированных Россией территориях Украины не имеют значения для Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой", - подчеркнул Шольц в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Комментируя объявленную Путиным мобилизацию, Шольц назвал этот шаг очередной ошибкой российского президента. "Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - сказал Шольц. "Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - добавил канцлер.

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Лидер победившей на внеочередных выборах в Италии партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Украину в "приверженности поддержке дела свободы украинского народа". "Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру", - ответила она на поздравление с победой от президента Украины Владимира Зеленского.

Постпред России при РФ предостерег Киев

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал "итоги референдумов", прошедших на оккупированных Россией территориях Украины. По его словам, население Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "отвернулось от Киева". "Этот процесс неизбежно пойдёт дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан", - заявил Небензя.

Как рассказали DW жители оккупированных регионов, отказываться от навязанного Россией "голосования" было опасно для жизни, поскольку вместе с членами так называемых "избирательных комиссий" к ним приходили вооруженные автоматами российские военные.

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Большинство беспилотников, которые производятся в России, не отвечают базовым тактико-техническими требованиям Минобороны. Об этом сообщил представитель ведомства Игорь Ищук. По его словам, российская армия нуждается в разведывательных беспилотниках.

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Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, выступая на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что Вашингтон не будет против, если украинская армия продолжит использовать западное оружие на территориях Украины, которые могут войти в состав России по итогам так называемых "референдумов". Блинкен назвал проведение референдумов "аннексией". По его словам, у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе те области, которые была незаконно захвачена тем или иным образом Россией.

Хроника событий 27 сентября 15.00 - 23.59 >>>

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