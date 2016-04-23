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Фото: UIG/IMAGO
Фото: UIG/IMAGO
Уильям Шекспир
Британский поэт и драматург. В немецкой культуре Уильяму Шекспиру отводится одна из главных ролей.
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Контекст
Шекспира и Достоевского покажут в немецких промзонах
Шекспира и Достоевского покажут в немецких промзонах
На западе Германии стартует фестиваль "Рурская триеннале". В программе - постановки по "Запискам" Достоевского.
Культура
10.08.2023
10 августа 2023 г.
По Германии - на "Калибане"
По Германии - на "Калибане"
В немецкой земле Нижняя Саксония есть восемь мест, где можно прокатиться на дрезине.
Туризм
11.07.2020
11 июля 2020 г.
Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Режиссер театра и кино, лауреат премии BAFTA скончался в Риме на 97-м году жизни после продолжительной болезни.
Общество
15.06.2019
15 июня 2019 г.
Полиция извинилась перед отцом задержанного в Москве ребенка
Полиция извинилась перед отцом задержанного в Москве ребенка
По поводу действий полицейских, задержавших в Москве 10-летнего мальчика, будет проведена проверка.
Политика
27.05.2017
27 мая 2017 г.
Шекспир по-новому: рэп и цифра (видео)
К 400-летию со дня смерти Шекспира художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.
23.04.2016
23 апреля 2016 г.
Шекспир по-новому: рэп и цифра
Шекспир по-новому: рэп и цифра
К 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира многие художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.
Культура
23.04.2016
23 апреля 2016 г.
02:02 мин.
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Всего публикаций: 25
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