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Драматург Уильям Шекспир
Фото: UIG/IMAGOФото: UIG/IMAGO

Уильям Шекспир

Британский поэт и драматург. В немецкой культуре Уильяму Шекспиру отводится одна из главных ролей.

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Контекст

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23 апреля 2016 г.
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Шекспир по-новому: рэп и цифра

Шекспир по-новому: рэп и цифра

К 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира многие художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.
Культура23 апреля 2016 г.02:02 мин.
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