Первое дело об уклонении от мобилизации признано незаконным

На 226-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 октября (время московское).

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По оценкам ООН, в освобожденных Украиной районах Харьковской области около 140 тысяч человек зависят от гуманитарной помощи. У большинства из них ограничен доступ к еде, воде, газу, электричеству и медикаментам, заявил в пятницу в Женеве представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). К настоящему моменту помощь получили более 73 тысяч человек.

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Прокуратура Пензенской области признала незаконным постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ), сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

О первом в России уголовном деле об уклонении от мобилизации стало известно 5 октября. Его возбудили в отношении 32-летнего жителя села Кондоль Пензенской области. По версии следствия, получив повестку, он дважды отказался прийти в военкомат, хотя не имел на это "уважительных причин и оснований". При этом, отмечал Чиков, статья 328 УК РФ, по которой возбудили дело, может применяться только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу, и не распространяется на призыв по мобилизации.

Как следует из разъяснений Верховного суда России, по этой статье могут преследовать только "граждан мужского пола, достигших возраста 18 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Хроника событий 7 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 октября 14.00 - 23.59 >>>

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