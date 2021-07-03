УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует инцидент с конфискацией радужного флага у посетителя четвертьфинального матча чемпионата Европы между сборными Дании и Чехии, прошедшего в субботу, 3 июля в Баку. Стюарды на стадионе "Олимпийский" в столице Азербайджана забрали символ ЛГБТ-сообщества у датского болельщика.

УЕФА не давал указаний конфисковывать радужные флаги на матчах ни в Баку, ни в иных городах, принимающих европейское первенство, цитирует агентство AFP заявление организации. Радужный флаг олицетворяет основополагающие ценности УЕФА, отметили в союзе.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Между ним и несколькими посетителями матча вспыхнул конфликт. Обслуживающий персонал вмешался, однако позволил фанату датчан остаться на стадионе, "несмотря на его состояние", а флаг ему позднее вернули. Эту информацию подтвердило объединение футбольных болельщиков Fans Europe, указав на грубое нарушение правил УЕФА.

Запрет подсветить стадион в Мюнхене всеми цветами радуги

В конце июня УЕФА завершил проверку действий вратаря и капитана сборной Германии по футболу Мануэля Нойера (Manuel Neuer), несколько раз появлявшегося на играх чемпионата Европы с повязкой в цветах радуги. Спортивная организация расценила этот жест капитана как символ поддержки разнообразия национальной командой и тем самым "благого дела", сообщил Немецкий футбольный союз.

Позднее УЕФА запретил Мюнхену осветить стадион всеми цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020. Союз пояснил, что является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому отклонил запрос обербургомистра Мюнхена из-за "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента". Речь идет о принятии Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности, вызвавшем критику в Евросоюзе.

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