 УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 04.07.2021

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Футбол

УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку

Стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами. УЕФА назвал радужный флаг символом своих ценностей.

Стюарды и датский болельщик с радужным флагом на стадионе в Баку

Стюарды и датский болельщик с радужным флагом на стадионе в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует инцидент с конфискацией радужного флага у посетителя четвертьфинального матча чемпионата Европы между сборными Дании и Чехии, прошедшего в субботу, 3 июля в Баку. Стюарды на стадионе "Олимпийский" в столице Азербайджана забрали символ ЛГБТ-сообщества у датского болельщика.

УЕФА не давал указаний конфисковывать радужные флаги на матчах ни в Баку, ни в иных городах, принимающих европейское первенство, цитирует агентство AFP заявление организации. Радужный флаг олицетворяет основополагающие ценности УЕФА, отметили в союзе.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Между ним и несколькими посетителями матча вспыхнул конфликт. Обслуживающий персонал вмешался, однако позволил фанату датчан остаться на стадионе, "несмотря на его состояние", а флаг ему позднее вернули. Эту информацию подтвердило объединение футбольных болельщиков Fans Europe, указав на грубое нарушение правил УЕФА.

Запрет подсветить стадион в Мюнхене всеми цветами радуги

В конце июня УЕФА завершил проверку действий вратаря и капитана сборной Германии по футболу Мануэля Нойера (Manuel Neuer), несколько раз появлявшегося на играх чемпионата Европы с повязкой в цветах радуги. Спортивная организация расценила этот жест капитана как символ поддержки разнообразия национальной командой и тем самым "благого дела", сообщил Немецкий футбольный союз.

Позднее УЕФА запретил Мюнхену осветить стадион всеми цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020. Союз пояснил, что является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому отклонил запрос обербургомистра Мюнхена из-за "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента". Речь идет о принятии Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности, вызвавшем критику в Евросоюзе.

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    Автор: Виктор Вайц


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