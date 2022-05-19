Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу?

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Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что без российских удобрений на европейских полях вырастет "только сорняк". Зато в России, судя по всему, станет больше навоза.
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