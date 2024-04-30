Удержит ли Украина оборону к лету? Эскперты о наступлении РФ

Ослабленная нехваткой боеприпасов и резервов украинская армия отступила из нескольких сел в Донбассе. Что это означает для общей ситуации на фронте и без чего Киеву будет сложно сдержать российское наступление?

Россия уже наступает на авдеевском направлении на фронте в Украине или еще только готовится к этому? О чем говорит отступление ВСУ в конце апреля из нескольких сел в Донбассе? Почему возобновления поставок оружия Киеву из США может оказаться недостаточным для удержания обороны? Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что ситуация "обострилась", Россия достигла на некоторых направлениях в Донбассе "тактических успехов", но "оперативного преимущества" не добилась.

Россия делает ставку на истощение ВСУ

Опрошенные DW западные эксперты считают, что ситуация на линии фронта на конец апреля 2024 года не является масштабным наступлением. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что такое наступление ожидается в конце мая или в июне. "Мы находимся на этапе, который в военной терминологии считается фазой подготовки к предстоящим наступательным операциям России", - сказал в беседе с DW австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади (Franz-Stefan Gady). По его словам, россияне продолжают наступать, пытаясь "теснить и истощать украинские войска по всей линии фронта". Гади отмечает, что недавно одобренный в США пакет военной помощи может "замедлить российское наступление", но без дополнительной живой силы Украине "будет трудно удержать всю линию фронта" протяженностью более 1000 километров.

Горящее здание в Одессе после российского удара, 29 апреля 2024 Фото: Sergey Smolentsev/REUTERS

О стремлении России истощить ВСУ заявил в беседе с DW и австрийский полковник, военный историк Маркус Райснер (Markus Reisner). Он полагает, что РФ пытается настолько истощить украинские ресурсы, чтобы в глазах Москвы это неизбежно привело к обвалу фронта. По словам Райснера, Россия, со своей стороны, снабжает свою группировку в Украине непрерывным потоком оружия, боеприпасов и солдат, что дает ей возможность проводить эту стратегию "без спешки".

Каким может быть российское наступление

Основное направление российского наступления в ближайшие месяцы - Донбасс, считает Франц-Штефан Гади. "Целью будет главная оборонительная линия, опирающаяся на два стратегически важных города - Краматорск и Славянск, - считает эксперт. - Взятие Часова Яра даст российской армии возможность атаковать эту оборонительную линию на южном фланге, а также угрожает другим логистическим узлам, таким как Покровск".

В то же время эксперт не ожидает наступления на Харьков. Удары по второму крупнейшему городу Украины Гади считает частью "информационной войны" и попыткой "подорвать моральный дух украинцев".

Для победы нужны тысячи танков Abrams

Эксперты отмечают, что в публичных оценках ситуации на фронте в СМИ бывают ошибочные представления. Так, Франц-Штефан Гади называет завышенными ожидания от отдельных систем вооружений, будь то дальнобойные ракеты ATACMS для наземных комплексов, которые начали поставлять США, уже предоставляемые Великобританией и Францией крылатые ракеты, или истребители F-16, поставки которых ожидаются летом. "Это по-прежнему артиллерийская война и война на истощение, для ведения которой нужна живая сила, последовательная доставка артиллерийских снарядов и, средств ПВО, - отмечает эксперт. - Все это важнее, чем ударные машины дальнего действия".

Американские танки Abrams, архив Фото: U.S. Army/abaca/picture alliance

Гади также отметил, что в СМИ часто не учитывают российские контрмеры. Об этом сказала в интервью DW и эксперт вашингтонского аналитического центра Stimson Center Келли Грико. По ее словам, опыт показал, что появление новых систем вооружений дает Украине преимущество "примерно на четыре-шесть недель, после чего россияне, как правило, адаптируются". Поэтому ATACMS, по ее мнению, не переломят ситуацию. В том числе и потому, что их количество ограничено, говорит Грико.

Маркус Райснер отмечает, что у войны на истощение свои законы, значение имеет не только общий объем военной помощи Запада, но и его непрерывный поток. Этот поток был прерван почти на полгода, когда Конгресс США не мог принять решение о новом пакете. "Роль играют не 31 танк Abrams, а 310, а возможную победу гарантируют 3100", - говорит эксперт. Он также считает ошибочным представление о том, что Украина может "легко держать оборону", оставляя один населенный пункт за другим. Ситуация сложнее, многое зависит от ресурсов, рельефа местности и действий противника. Возможен прорыв не только первой, но и второй линии обороны, отмечает Райснер. По его словам, на некоторых участках украинских резервов не хватило, а линия обороны оказалась недостаточно укрепленной.

Слабые места российской армии

Несмотря на нынешние трудности, эксперты не ожидают массированного прорыва фронта со стороны российской армии. Маркус Райснер считает слабостью армии РФ ее централизованную систему управления, хотя признает, что Москва "пытается адаптироваться". Эксперт уверен, что Украина может использовать опыт стратегических бомбардировок со стороны США и Великобритании во Второй мировой войне. Его суть - авиационные удары по уязвимым узловым пунктам противника, например, "командным центрам, складам, логистике".

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Украина использует такой подход, но ее возможности ограничены как наличием боеприпасов и носителей, в первую очередь, самолетов, так и условием западных партнеров не использовать их оружие для ударов по территории России в ее признанных границах.

"Российские вооруженные силы все еще имеют ограничения в проведении операций, особенно в том, как они их масштабируют", - говорит Франц-Штефан Гади. По его словам, Россия попытается усилить артиллерийский огонь и создать импульс для перелома летом или осенью. Он полагает, что Россия может в ближайшее время захватить еще территории, но ей не удастся нанести Киеву решающее поражение, "выбить Украину из войны". По его словам, в текущем году Киеву стоит сосредоточиться на восстановлении сил, человеческих ресурсов и боеприпасов, "для будущих операций в 2025 году".