  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Удары Киева по РФ: у США нет объявлений по смене политики

Екатерина Венкина
17 сентября 2024 г.

У США нет объявлений о каких-либо изменениях политики относительно возможного разрешения Киеву наносить удары западным оружием глубоко по территории РФ.

https://p.dw.com/p/4kh8O
Мэттью Миллер
Мэттью Миллер (фото из архива)Фото: Celal Gunes/Anadolu/picture alliance

В Вашингтоне не готовы объявить о каких-либо изменениях политики относительно возможного разрешения Киеву наносить удары западным оружием глубоко по территории РФ после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Об этом на брифинге для журналистов заявил в понедельник, 16 сентября, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"У меня нет объявлений об изменениях в нашей политике сегодня", - подчеркнул он. "Мы продолжим обсуждать с нашими украинскими партнерами наилучшие способы оказания им поддержки, чтобы они могли выиграть эту войну", - указал Миллер, добавив, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

"Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем оказать им поддержку наилучшим образом", - добавил глава пресс-службы. Он сослался на слова госсекретаря Энтони Блинкена, неоднократно повторявшего, что США готовы "адаптировать и корректировать эту политику по мере необходимости" - таким образом, чтобы это имело "стратегический смысл". При этом Миллер не ответил на вопрос, может ли политика по ударам в дальнейшем все же быть изменена. "У меня нет никаких объявлений сегодня" на этот счет, подчеркнул он.

Встреча Байдена со Стармером

Байден 13 сентября встретился со Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины. Разрешение Киеву бить по целямв глубине территории РФ западным оружием по итогам встречи озвучено не было.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", заявил он. Слова Путина опубликовал 12 сентября Telegram-канал "Кремль. Новости". Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Визит Блинкена в Киев

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве глава американской дипломатии Энтони Блинкен пообещал изложить суть дискуссий Байдену, а глава британского МИД - премьер-министру Великобритании.

Вооруженные силы Украины использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

Эксперты американского Института изучения войны в своей новой сводке подтвердили то, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области. Аналитики пишут, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского, что вторжение ВСУ в Курскую область, судя по всему, сорвало планы российской армии на наступление вдоль всей границы с Украиной.
14 сентября 2024 г.30:00 мин.
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Байден: Путин уже потерял Украину

Байден: Путин уже потерял Украину

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 февраля.
Конфликты9 февраля 2023 г.
Показать еще