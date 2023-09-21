Война, день 575-й: удар Украины по аэродрому в Крыму

Россия впервые за полгода нанесла удары по энергообъектам в Украине. Несколько бронемашин из подразделений ВСУ смогли пересечь так называемую "линию Суровикина" на юге Украины.

На 575-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия вновь бьет по энергообъектам Украины

Россия впервые за шесть месяцев нанесла удары по энергетическим объектам Украины. По сообщению компании "Укрэнерго", в результате ночных и утренних обстрелов повреждения получила инфраструктура в центральных и западных регионах страны. Частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковские области. Без света утром оставались 398 населенных пунктов, зафиксированы повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. При этом "Укрэнерго" отмечает, что пока "рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры" Украины.

Силы ПВО сбили 36 из 43 крылатых ракет, выпущенных ночью по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска около 3.40 по местному времени атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса. Запуски продолжались в несколько волн: ракеты входили в воздушное пространство Украины с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту. В 6:00 войска РФ также нанесли удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову, сообщил Залужный.

Удар по российскому аэродрому в Крыму

Украинские военные ночью нанесли "комбинированный удар" по российскому военному аэродрому "Саки" близ поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму, сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Другие подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщали, что для удара сначала использовались беспилотники, которые "перегрузили" российскую ПВО, после чего по аэродрому были выпущены ракеты "Нептун". По данным источников в СБУ, удары "попали в цель и нанесли серьезные повреждения" российской технике. На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в том числе Су-24 и Су-30, и зенитный ракетный комплекс "Панцирь". Минобороны РФ утром заявляло, что российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Прорыв "линии Суровикина"

Несколько бронемашин из подразделений ВСУ смогли пересечь так называемую "линию Суровикина" - оборонительные сооружения, возведенные российской армией на оккупированных территориях и в приграничных районах, сообщило "Агентство. Новости" со ссылкой на выводы OSINT-аналитиков, изучивших видео российских атак на украинскую технику. Судя по видео, тяжелая техника впервые преодолела противотранспортный ров и "Зубы дракона" в районе села Вербовое в Запорожской области, пишет аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Как отмечает военный аналитик Роб Ли, оборонительную линию преодолели бронированные машины Stryker, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры MaxxPro. Ли называет это значимым развитием ситуации на фронте.

По оценкам британской военной разведки, российским войскам не хватает резервов для переброски в районы боевых действий в Украине. "Отсутствие регулярной ротации подразделений c боевого дежурства, весьма вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения", - говорится в новой сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в социальной сети X по случаю годовщины объявления "частичной мобилизации" в России. Отмечается, что "отсутствие такой подготовки, скорее всего, является причиной трудностей России в проведении успешных комплексных наступательных операций".

Каждый пятый российский мобилизованный погиб в течение двух месяцев после получения повестки, подсчитали издание "Важные истории" и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). На основе открытых источников журналисты составили и проанализировали список из почти 3000 мобилизованных, погибших в период с 21 сентября 2022 года до 1 сентября 2023-го. При этом точная дата гибели известна у 1900 мобилизованных. Согласно этим подсчетам, в первый месяц после мобилизации погибли как минимум 130 человек. В среднем российские мобилизованные погибали через 4,5 месяца на войне, и лишь "единицы из погибших в первый год" протянули на фронте больше 11 месяцев, говорится в исследовании.

Военная помощь Украине

Швеция передала ВСУ десять танков Stridsvagn 122, сообщили вооруженные силы королевства. Танки "уже некоторое время" находятся на территории Украины вместе с украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции. "Мы предоставили им все, что могли, - отличную технику и хорошие знания. Мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны", - заявил начальник оперативного отдела штаба шведской армии Матс Людвиг.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) поблагодарил Берлин за военную поддержку, особенно отметив усиление украинской артиллерии и сил противовоздушной обороны. Шольц в свою очередь заявил о непоколебимой солидарности Германии с народом Украины. Канцлер заверил, что Германия в тесном сотрудничестве с партнерами будет и впредь поддерживать Украину. Он сообщил, что правительство ФРГ планирует организовать конференцию по послевоенному восстановлению Украины в Берлине 11 июня 2024 года.

Конфликт вокруг экспорта украинского зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел переговоры с польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию с экспортом зерна, предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран. Следующие переговоры состоятся уже в ближайшие дни. На них планируется обсудить подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Польша также изучит украинский план экспорта и представит свои предложения к нему.

Из Украины в Турцию впервые после разрыва "зерновой сделки" прибыло судно с зерном

Из Украины в Турцию впервые после разрыва "зерновой сделки" прибыло судно с украинской пшеницей. Сухогруз Resilient Africa под флагом Палау вышел с 3000 тонн зерна из украинского порта Черноморск 19 сентября. В турецкий пролив Босфор он прибыл через временный коридор, установленный Военно-морскими силами ВСУ для гражданских судов, которые следуют к африканским и азиатским рынкам. Этот коридор проходит вдоль берега до вод Румынии и Болгарии, являющихся странами НАТО. Россия отказалась продлевать свое участие в "зерновой сделке" 17 июля. В начале сентября Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил этот отказ.

ООН прилагает все усилия к восстановлению полноценной работы Черноморской зерновой инициативы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что безопасный экспорт зерна и удобрений из Украины и России должен быть поставлен на стабильную основу, исключающую новые прерывания "зерновой сделки". Всемирная организация также стремится всячески содействовать установлению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи, указал Гутерриш. Он призвал все стороны внести вклад в недопущение дальнейшей эскалации и создание основ для устойчивого мира.

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