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Удар России по Запорожью: 6 погибших и 16 раненых

Сергей Ромашенко
5 ноября 2024 г.

Запорожье в последнее время подвергается все более интенсивным ударам со стороны РФ. Эксперты не исключают, что Москва готовит масштабное наступление на этот город зимой.

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Российский беспилотник в небе Украины
Российский беспилотник в небе УкраиныФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

В Запорожье в результате российского удара утром во вторник, 5 ноября, погибли шесть человек, еще не менее 16 были ранены, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

До этого глава ОВА написал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Ситуация в Запорожской области

Запорожье - крупный промышленный город Украины с довоенным населением в 700 тысяч человек. Он находится примерно в 35 км от ближайших позиций российских войск. В последнее время Запорожье подвергается все более интенсивным авиаударам со стороны России, и аналитики предполагают, что Москва может начать зимой масштабное наступление с целью захвата этого города.

На днях стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Левадное в Запорожской области, и ВСУ подтвердили продвижение РФ на данном направлении. Военные предупредили о возможной угрозе на южном фронте.

Кремль объявил об аннексии Запорожской области еще в 2022 году несмотря на то, что российские войска не контролируют всю территорию этого региона.

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