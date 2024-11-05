Удар России по Запорожью: 6 погибших и 16 раненых

Запорожье в последнее время подвергается все более интенсивным ударам со стороны РФ. Эксперты не исключают, что Москва готовит масштабное наступление на этот город зимой.

В Запорожье в результате российского удара утром во вторник, 5 ноября, погибли шесть человек, еще не менее 16 были ранены, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

До этого глава ОВА написал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Ситуация в Запорожской области

Запорожье - крупный промышленный город Украины с довоенным населением в 700 тысяч человек. Он находится примерно в 35 км от ближайших позиций российских войск. В последнее время Запорожье подвергается все более интенсивным авиаударам со стороны России, и аналитики предполагают, что Москва может начать зимой масштабное наступление с целью захвата этого города.

На днях стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Левадное в Запорожской области, и ВСУ подтвердили продвижение РФ на данном направлении. Военные предупредили о возможной угрозе на южном фронте.

Кремль объявил об аннексии Запорожской области еще в 2022 году несмотря на то, что российские войска не контролируют всю территорию этого региона.