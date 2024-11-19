Удар РФ по общежитию в Сумской области Украины: 10 погибших

В здание общежития в Глухове попали российские беспилотники. Десять человек погибли, еще 13 ранены.

В Сумской области Украины в результате удара российских беспилотников "Шахед" по общежитию в городе Глухов поздно вечером в понедельник, 18 ноября, погибли, согласно последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, не менее десяти человек, в том числе ребенок. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик. Еще 13 человек, в том числе три ребенка, ранены, сообщила ГСЧС. Сумская областная военная администрация ранее сообщала о шести погибших, а президент Украины Владимир Зеленский - о семи.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. спасатели предполагают, что под завалами находятся три человека.

Местный Telegram-канал "Глухiв.City" ночью опубликовал видео первых минут после удара беспилотников. На нем видно, что в пятиэтажном здании общежития разрушен один из подъездов.

Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании российского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.