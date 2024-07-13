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Удар РФ по поселку Буды под Харьковом: 2 погибло, 23 ранены

Александра Иванова
13 июля 2024 г.

При атаке на железнодорожные объекты в Харьковской области погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в области и старший сержант полиции.

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Военные разрушения в Харькове, июнь 2024 года
Военные разрушения в Харькове, июнь 2024 годаФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Россия ударила по железнодорожным объектам и подвижному составу в поселке Буды Харьковской области, сообщает компания "Укрзалiзниця" в Telegram в субботу, 13 июля.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в результате этой атаки погибли два человека, более 20 получили ранения. По данным Синегубова и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, среди погибших - начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощей.

"Враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте",  - написал глава Харьковской ОВА.

Согласно предварительным данным, российские войска ударили по поселку Буды двумя ракетами "Искандер-М", заявила Харьковская областная прокуратура. В результате ударов повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Травмы различной степени тяжести получили 23 человека, среди них 14-летняя девочка.

Атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Украины

По данным компании " Укрзалiзниця", среди раненых - пятеро железнодорожников: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и составитель поездов. "Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. Поражены вагоны, возгорания, возникшие из-за вражеского удара, были оперативно локализованы", - сообщает пресс-служба предприятия.

В компании отмечают, что железнодорожная инфраструктура Украины продолжает подвергаться российским атакам: "Больше всего ударов испытывают наши объекты вблизи линии фронта в Харьковской области, Донецкой области, в Запорожской области и на юге Украины".

 

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