Удар РФ по Краматорску: пожизненный срок для наводчика

Житель Краматорска в июне 2023 года передал информацию о пиццерии Ria Pizza представителю "ДНР", после чего по заведению был совершен ракетный удар. В результате погибли 13 человек.

Украинский суд приговорил к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества жителя Краматорска Владимира Синельника, признав его виновным в государственной измене. Прокуроры Донецкой области доказали в суде, что по его наведению российские войска нанесли удар по пиццерии Ria Pizza в Краматорске из ракетного комплекса "Искандер-М", в результате которого в июне 2023 года погибли 13 человек, сообщили офис генерального прокурора Украины и Донецкая областная прокуратура .

Жителя Краматорска попросили проверить наличие военных в пиццерии

По их данным, работник местного газотранспортного предприятия был завербован российскими силами, а 27 июня 2023 года "начальник отделения разведки командования" в МВД самопровозглашенной "ДНР" попросил его проверить информацию о наличии украинских военных в заведении Ria Pizza. С этим предложением Синельник согласился, отмечается далее.

"В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания. Мужчина записал два видео, которые сразу послал собеседнику в мессенджер Telegram. Чтобы никто не заметил его интереса к локации, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз", - заявили ведомства. После отправки видеозаписей по пиццерии был нанесен российский удар.

В результате ракетной атаки погибли 13 человек, в том числе четверо детей, еще 64 человека получили ранения. Среди пострадавших была украинская писательница Виктория Амелина, она умерла через несколько дней в больнице в Днепре. Минобороны РФ после этого заявило о поражении 27 июня 2023 года "пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ" в Краматорске.

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