Совбез ООН обсудит ракетный удар РФ по больнице в Киеве

Совет Безопасности ООН во вторник, 9 июля, соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и российские обстрелы других городов Украины. Cозвать Совбез потребовали Франция и Эквадор, их поддержали Словения, США и Великобритания. "Мы осудим на заседании Совета Безопасности подлый и бесчеловечный российский удар по больнице, нанесенный прошлой ночью", - заявила в соцсети X постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В результате российской атаки на Украину 8 июля погибли не менее 33 человек, еще 140 были ранены. В Киеве жертвами стали 22 человека, еще 82 получили ранения. Под российский удар попала детская больница "Охматдет", где погибли 2 человека, еще 10 пострадали.

"Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар", - заявил вечером президент Украины Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины заявила, что Россия ударила по больнице стратегической крылатой ракетой Х-101. Ведомство опубликовало фотографии фрагментов ракеты, найденных на месте обстрела, в том числе обломки корпуса ракеты с серийным номером.