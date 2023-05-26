Удар РФ по больнице в Днепре: один погибший, 23 раненых

Российская ракета попала в поликлинику в Днепре. Один человек погиб, еще 23 были ранены. Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники, сообщила Генеральная прокуратура Украины. По последним данным, в результате обстрела один человек погиб и еще 23 были ранены. Погибшим оказался мужчина 69 лет, который в момент удара проходил мимо здания поликлиники.

Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди раненых есть двое детей - 3- и 6-летний мальчики. Оба госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое. Из 11 госпитализированных взрослых, по словам Лысака, двое "тяжелых". На месте удара продолжают тушить пожар, охвативший 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают поиски человека, который может находиться под завалами.

В связи со случившимся Генпрокуратура Украины возбудила досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев ведения войны, сопряженного с умышленным убийством.



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