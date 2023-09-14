Удар по Евпатории и другие события 568-го дня войны

На 568-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 14 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражают агрессию и ведут контрнаступление на востоке и юге страны.

Четверг начался с новой масштабной атаки российских дронов на территорию Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 сентября силами ПВО в небе над Украиной уничтожены 17 из 22 российских беспилотников, запуск которых производился из аннексированного Крыма, а также Ейска и Курска. Указывается, что нападению подверглись Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

При этом россияне изменили тактику запуска дронов-камикадзе Shahed-136, увеличив число направлений их полетов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, налеты на Украину с использованием БПЛА Shahed за последний месяц происходили почти каждую ночь. Сейчас основной целью России является портовая инфраструктура Одесской области, добавил он.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 44 авиационных удара, совершили 37 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие среди гражданского населения. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. "В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевка и Андреевка Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил украинский Генштаб.

В тот же день на территории Евпатории в аннексированном Крыму произошли взрывы. Жители Евпатории сообщили о взрывах в районе поселка Заозерное, который примыкает к городу. От взрывной волны у многих "дома ходили ходуном", сообщили горожане. Позже стало известно, что в результате этой атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Cначала беспилотники поразили радары и антенны, а затем две крылатые ракеты "Нептун" ударили по комплексу ПВО.

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком) сообщил о нанесении удара по двум патрульным кораблям Черноморского флота РФ. Корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" в результате получили повреждения, заявил Стратком. Ранее в Минобороны сообщили о попытке ВСУ атаковать с применением морских беспилотников два корабля Черноморского флота - патрульный корабль "Сергей Котов" и ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ведомство утверждает, что пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены. Также в сообщении Минобороны РФ говорится о ликвидации 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Обстрелы российских регионов

В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района,сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. "Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой", - написал он. По данным Старовойта, обстрелам подверглось также село Гордеевка Кореневского района. Там было зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет, однако в этом населенном пункте получила повреждения линия электроснабжения. Кроме того, обстрелам подверглись деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. "Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - указал Старовойт.

Над Брянской областью сбит очередной беспилотник. "Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Минобороны РФ в свою очередь указало, что над этим регионом сбито четыре украинских беспилотника.

Власти РФ разрешили проезд автомобилей в аннексированный Крым по Керченскому мосту, поврежденному взрывами в июле. "С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней. Точно выдержали график, закончили даже на день раньше", - написал в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, полностью мост еще не восстановлен, предстоит заменить второе пролетное строение. Полностью открыть движение по мосту на полуостров планируется к 1 ноября, указал он далее.

В Киеве начал работу офис МУС

Тем временем в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС). "Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", - заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. В свою очередь главный прокурор МУС Карим Хан отметил, что "закон должен быть на передовой".

"То, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, - это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, в так и во всем мире", - указал он.

США существенно расширили санкционные списки

Соединенные Штаты внесли в санкционный список еще более 150 россиян и компаний, поддерживающих действия президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили министерство финансов и Госдепартамент США. Целью является "взять под прицел российские цепочки поставок военных товаров и лишить Путина оборудования, технологий и услуг, которые необходимы ему для варварской войны против Украины", заявила министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, санкции вводятся и в отношении тех, кто получает выгоду от вторжения в Украину и близости к Кремлю.

В списке оказались ряд крупных российских бизнесменов, в том числе Искандер Махмудов и его сын Джахангир, Андрей Бокарев и Игорь Алтушкин. Кроме того, штрафные меры наложены на предприятия машиностроительной отрасли - "Трансмашхолдинг", "АвтоВАЗ", "Соллерс", "Москвич", "Тонар", ПАО "ОДК-Сатурн", "Криогенмаш", группу ГМС ("Гидромашсервис"), ПАО "Кировский завод", ЧТЗ "Уралтрак" и "Крафтвэй корпорэйшн". В черном списке также оказались "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Русская медная компания" (РМК) и группа "Русская энергия", "Воркутауголь", "Арктикгео", "Амурская горно-рудная компания", "Дальневосточная горно-рудная компания", "Полярная горно-рудная компания", госкомпания "Автодор" и ключевой подрядчик "Газпрома" АО "Газстройпром". Одновременно санкции введены против банка "Ак Барс", Синко-банка и инвестиционного подразделения "Альфа-групп" - компании "А1".

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