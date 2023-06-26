Ученый Голубкин в РФ осужден на 12 лет по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил 71-летнего ученого Валерия Голубкина по делу о госизмене (статья 275 УК) к 12 годам колонии строгого режима и с ограничением свободы на один год, удовлетворив требование обвинения, сообщил "Интерфакс" в понедельник, 26 июня. Процесс в отношении Голубкина прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела были засекречены.

Защита настаивает на невиновности Голубкина. "Конечно, мы будем обжаловать этот приговор", - заявила адвокат ученого Мария Эйсмонт. Свою вину ученый тоже не признал.

Уголовное дело на ученого завели из-за его участия в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Разработкой занимаются исследователи из Евросоюза, России и Австралии с 2014 года. От ЕС его координирует Европейский центр космических исследований и технологий, а от России - Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Статьи о проекте публиковались в том числе в журнале ЦАГИ.

По версии следствия, Голубкин передавал коллегам из Нидерландов отчеты, в которых содержалась государственная тайна. Независимые специалисты, которые провели оценку отчетов, не обнаружили в них гостайны.

Ученого задержали в апреле 2021 года и отправили в СИЗО "Лефортово". Ранее, в декабре 2020 года, по делу о госизмене также арестовали начальника Голубкина по ЦАГИ Анатолия Губанова. Губанов еще ожидает приговор суда.

Всего в России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых.

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