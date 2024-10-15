Немецкие ученые помогли найти старейший храм Армении

Археологи из немецкого Мюнстера и армянской Академии наук обнаружили около Арташата руины восьмиугольной церкви IV века. Ученые называют находку сенсационным свидетельством раннего христианства в Армении.

Команда археологов из Германии и Армении обнаружила руины прежде неизвестной церкви раннехристианского периода вблизи армянского города Арташат. Постройка относится к IV веку и является старейшим храмом Армении, существование которого подтверждено археологами.

Терракотовая плитка и мраморный декор

Находка представляет собой восьмиугольное здание диаметром около 30 метров с крестообразными пристройками. Команда археологов сумела расчистить часть из них и провести геофизические исследования.

Ученые продолжат раскопки и ждут новых открытий Фото: Armenian-German Artaxata Project

Так, обнаруженные в церкви остатки деревянных платформ с помощью радиоуглеродного датирования удалось отнести к IV веку. Кроме того, ученые выяснили, что в помещении был простой пол из раствора и терракотовая плитка. Находки из мрамора показывают, что церковь была обильно украшена этим материалом, импортируемым из Средиземноморья.

Речь идет о "сенсационном свидетельстве раннего христианства в Армении", подчеркнул руководитель команды исследователей, археолог Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Мюнстерского университета.

Восьмиугольные церкви в этом регионе раньше не встречались, однако такие постройки хорошо знакомы археологическому сообществу по восточному Средиземноморью, где они появились еще в IV веке, пояснил Мкртич Зардарян из Национальной академии наук Армении.

Согласно легенде, армянский царь Трдат III содержал в заточении в окрестностях Арташата святого Григория Просветителя в течение 13 лет до того, как был обращен им в христианство в 301 году. Всего в двух шагах от обнаруженных руин расположен древний монастырь Хор Вирап , напоминающий, что Армения стала первым христианским государством в мире.

Шесть столетий Арташата в статусе столицы

Арташат являлся столицей Великой Армении на протяжении почти шести столетий. За это время в государстве сменилось нескольких правящих династий. В эллинистический период город превратился в важный мегаполис.

Одна из пристроек церкви с деревянной платформой Фото: Armenian-German Artaxata Project

Команда археологов из ФРГ и Армении ведет работы в закавказской республике с сентября. Ученые продолжат раскопки и надеются на новые открытия. А еще исследователи рассчитывают ответить на вопрос, кому был посвящен обнаруженный храм.