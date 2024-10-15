  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Немецкие ученые помогли найти старейший храм Армении

Павел Мыльников
15 октября 2024 г.

Археологи из немецкого Мюнстера и армянской Академии наук обнаружили около Арташата руины восьмиугольной церкви IV века. Ученые называют находку сенсационным свидетельством раннего христианства в Армении.

https://p.dw.com/p/4ll96
Модель основания храма IV века около армянского города Арташат
Восьмиугольные храмы под Арташатом раньше не встречалисьФото: Armenian-German Artaxata Project

Команда археологов из Германии и Армении обнаружила руины прежде неизвестной церкви раннехристианского периода вблизи армянского города Арташат. Постройка относится к IV веку и является старейшим храмом Армении, существование которого подтверждено археологами.

Терракотовая плитка и мраморный декор

Находка представляет собой восьмиугольное здание диаметром около 30 метров с крестообразными пристройками. Команда археологов сумела расчистить часть из них и провести геофизические исследования.

Раскопки на месте храма IV века около армянского города Арташат
Ученые продолжат раскопки и ждут новых открытийФото: Armenian-German Artaxata Project

Так, обнаруженные в церкви остатки деревянных платформ с помощью радиоуглеродного датирования удалось отнести к IV веку. Кроме того, ученые выяснили, что в помещении был простой пол из раствора и терракотовая плитка. Находки из мрамора показывают, что церковь была обильно украшена этим материалом, импортируемым из Средиземноморья.

Речь идет о "сенсационном свидетельстве раннего христианства в Армении", подчеркнул руководитель команды исследователей, археолог Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Мюнстерского университета.

Восьмиугольные церкви в этом регионе раньше не встречались, однако такие постройки хорошо знакомы археологическому сообществу по восточному Средиземноморью, где они появились еще в IV веке, пояснил Мкртич Зардарян из Национальной академии наук Армении.

Согласно легенде, армянский царь Трдат III содержал в заточении в окрестностях Арташата святого Григория Просветителя в течение 13 лет до того, как был обращен им в христианство в 301 году. Всего в двух шагах от обнаруженных руин расположен древний монастырь Хор Вирап, напоминающий, что Армения стала первым христианским государством в мире.

Шесть столетий Арташата в статусе столицы

Арташат являлся столицей Великой Армении на протяжении почти шести столетий. За это время в государстве сменилось нескольких правящих династий. В эллинистический период город превратился в важный мегаполис.

Одна из пристроек церкви с деревянной платформой
Одна из пристроек церкви с деревянной платформойФото: Armenian-German Artaxata Project

Команда археологов из ФРГ и Армении ведет работы в закавказской республике с сентября. Ученые продолжат раскопки и надеются на новые открытия. А еще исследователи рассчитывают ответить на вопрос, кому был посвящен обнаруженный храм.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Части серебряного сервиза

Археологические находки в Германии. Фотогалерея

Археологические находки в Германии. Фотогалерея

Чем нас порадовали и удивили археологи и палеонтологи в Германии в 2023 году?
Туризм22 декабря 2023 г.25 фото
external

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Археолог Авирам Ошри уверен, что Вифлеем в 10 км от Иерусалима - вовсе не тот Вифлеем, о котором говорится в святом писании.
История26 декабря 2022 г.02:33 мин.
Место археологических раскопок в Кведлинбурге

Купель для Оттонов. Где потомки саксов крестили своих королевских детей?

Купель для Оттонов. Где потомки саксов крестили своих королевских детей?

Во время раскопок в Кведлинбурге немецкие археологи нашли место, где в X веке крестили представителей Саксонской династии.
Туризм18 марта 2024 г.
Показать еще