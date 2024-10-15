Немецкие ученые помогли найти старейший храм Армении

Немецкие ученые помогли найти старейший храм Армении15 октября 2024 г.
Команда археологов из Германии и Армении обнаружила руины прежде неизвестной церкви раннехристианского периода вблизи армянского города Арташат. Постройка относится к IV веку и является старейшим храмом Армении, существование которого подтверждено археологами.
Терракотовая плитка и мраморный декор
Находка представляет собой восьмиугольное здание диаметром около 30 метров с крестообразными пристройками. Команда археологов сумела расчистить часть из них и провести геофизические исследования.
Так, обнаруженные в церкви остатки деревянных платформ с помощью радиоуглеродного датирования удалось отнести к IV веку. Кроме того, ученые выяснили, что в помещении был простой пол из раствора и терракотовая плитка. Находки из мрамора показывают, что церковь была обильно украшена этим материалом, импортируемым из Средиземноморья.
Речь идет о "сенсационном свидетельстве раннего христианства в Армении", подчеркнул руководитель команды исследователей, археолог Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Мюнстерского университета.
Восьмиугольные церкви в этом регионе раньше не встречались, однако такие постройки хорошо знакомы археологическому сообществу по восточному Средиземноморью, где они появились еще в IV веке, пояснил Мкртич Зардарян из Национальной академии наук Армении.
Согласно легенде, армянский царь Трдат III содержал в заточении в окрестностях Арташата святого Григория Просветителя в течение 13 лет до того, как был обращен им в христианство в 301 году. Всего в двух шагах от обнаруженных руин расположен древний монастырь Хор Вирап, напоминающий, что Армения стала первым христианским государством в мире.
Шесть столетий Арташата в статусе столицы
Арташат являлся столицей Великой Армении на протяжении почти шести столетий. За это время в государстве сменилось нескольких правящих династий. В эллинистический период город превратился в важный мегаполис.
Команда археологов из ФРГ и Армении ведет работы в закавказской республике с сентября. Ученые продолжат раскопки и надеются на новые открытия. А еще исследователи рассчитывают ответить на вопрос, кому был посвящен обнаруженный храм.